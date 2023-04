Diese drei Autoaktien "außergewöhnlich unterbewertet" – Schnäppchenchance!?

Greenhaven Associates hat 4,9 Millionen Aktien von General Motors (GM) gekauft und seinen Anteil damit auf 20,3 Millionen Aktien erhöht, wie aus bei der SEC eingereichten Unterlagen hervorgeht. Zudem sicherte sich die Investmentfirma im ersten Quartal des Jahres eine neue Position in Höhe von 5,6 Millionen Ford-Aktien. Hinzukommen 700.000 Aktien von Lear. Insgesamt liegen nun 1,7 Millionen Aktien des US-Fahrzeugzulieferers im Depot. Alle drei Papiere machten im vergangenen Jahr große Verluste.

"Ford und GM scheinen auf der Grundlage ihrer längerfristigen Fundamentaldaten außergewöhnlich unterbewertet zu sein", so Wachenheim in einem Statement. "Angesichts der Attraktivität des Pickup-, SUV- und Van-Geschäfts glauben wir, dass beide Unternehmen mindestens das Zehnfache ihres Gewinns wert sind. Und GM könnte deutlich mehr als das Zehnfache des Gewinns wert sein, wenn Cruise (Abteilung für selbstfahrende Fahrzeuge von GM) erfolgreich ist. Außerdem verfügen beide Unternehmen über mehr Barmittel als Schulden", so der Value-Investor weiter.