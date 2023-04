Top 30 für 2025: Das sind Morgan Stanleys Favoriten für die nächsten Jahre

Die Morgan Stanley-Aktienstrategen Michelle Weaver, Mike Wilson und ihr Team nennen in einer kürzlich veröffentlichten Notiz gleich mehrere Faktoren, die den Aktienmärkten in den kommenden zwei Jahren Rückenwind verleihen dürften. Dazu gehören eine anpassungsfähige Geldpolitik, ein Nachholbedarf bei Investitionen und eine Erholung des globalen Wachstums. Auch die Verbreitung von künstlicher Intelligenz in allen Sektoren und das Reshoring (die Verlagerung von Produktion zurück in oder nahe dem Heimatmarkt).

"Das Hauptkriterium ist Nachhaltigkeit – die Nachhaltigkeit des Wettbewerbsvorteils, des Geschäftsmodells, der Preissetzungsmacht, der Kosteneffizienz und des Wachstums", so die Analysten weiter. "Wir haben versucht, die besten Franchise-Unternehmen zu identifizieren, nicht die am meisten unterbewerteten Aktien. Unser Leitgedanke war es, eine Liste von Unternehmen zu erstellen, deren Geschäftsmodelle und Marktpositionen sich bis 2025 zunehmend differenzieren werden."