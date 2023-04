How to handle the "Slowflation": Diese zehn Aktien wissen, wie es geht!

Das globale Wachstum lag die vergangenen 50 Jahre im Durchschnitt bei 3,5 Prozent. Für dieses Jahr prognostiziert die Schweizer Großbank 2,6 Prozent. Die Zentralbanken bekämen die Kerninflation zu langsam in den Griff, heißt es von Seiten der Bank in einer Mitteilung. Im März lag die Teuerungsrate in der Eurozone bei 6,9 Prozent. Die UBS-Strategen bezeichnen den momentanen Zustand als "Slowflation".

In solch einer Marktphase brauche es Aktien, die in der Vergangenheit zeigten, dass sie unter ähnlichen Bedingungen performen können, so die UBS-Analysten. Neben historischen Werten haben sie sich die aktuelle Gewinndynamik sowie Aktienbewertungen zu Nutze gemacht. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn Aktien aus dem Stoxx Europe 600 Index, die laut UBS eine überdurchschnittliche Performance erzielen dürften. Zur Überraschung der Strategen schafften es auch Aktien aus dem Automobilsektor in die Top-Auswahl.