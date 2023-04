„Tiny Titans“ – Die zweite Erfolgs-Story!

1. Man investiert am 1. Handelstag eines neuen Jahres in die 25 Aktien, die im Vorjahr am stärksten gestiegen sind. Dabei kommen aber nur solche Aktien in Frage, die das alte Handelsjahr mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von unter 1 abgeschlossen haben. Zugleich müssen diese Aktien eine Marktkapitalisierung in der Größenordnung von 25 bis 250 Mio. US-Dollar haben.

2. Diese 25 Aktien werden dann 1 Jahr gehalten und man investiert dann am 1. Handelstag des darauffolgenden Jahres wieder in die 25 Aktien, die im Vorjahr am stärksten gestiegen sind und die beiden anderen Kriterien erfüllen.

3. Diese Vorgehensweise wiederholt man Jahr für Jahr. In der Vergangenheit ließen sich so Renditen von durchschnittlich über 20% pro Jahr erzielen bei allerdings hoher Volatilität. Mehr dazu, wie oben erwähnt, im Video.

Im aktuellen Video auf meinem YouTube-„Aktien-Kanal“ geht es um Broadwind Energy, den bisherigen Top-Performer, der weiter gute Aussichten hat. Im Report hier bespreche ich nun zusätzlich einen zweiten „Tiny Titans“-Top-Performer der letzten Wochen und seine weiteren Aussichten:



Pyxis Tankers (US-Kürzel: PXS | WKN: A3DMZB)

Die Aktie von Pyxis Tankers dürfte den meisten Anlegern bislang kein Begriff sein, selbst an der Heimatbörse Nasdaq hält sich das Handelsvolumen trotz der herausragenden Performance im letzten Jahr nach wie vor in engen Grenzen.

Das Unternehmen bereedert derzeit vier sog. MR2 Produktentanker, dies sind Schiffe mit einer Tragfähigkeit um die 50.000 tdw, die anders als Rohöltanker über diverse Tanks zum Transport von aus Erdöl gewonnen Halb- oder Fertigprodukten verfügen. Auf diese Weise ergibt sich auch die Möglichkeit, verschiedene Produkte auf einer Fahrt zu transportieren und so flexibler auf Angebots- und Nachfrageschwankungen zu reagieren.

Wie viele Tanker-Reedereien ist Pyxis Tankers in Griechenland beheimatet und befindet sich unter der Kontrolle seines CEO und größten Anteilseigners Valentios „Eddie“ Valentis.

Ende 2015 gelangte das Unternehmen über die Hintertür an die US-Technologiebörse Nasdaq und zwar übernahm man die Notierung von LookSmart, einer in den Anfangszeiten des Internets sehr beliebten Suchmaschine, die aber wie fast alle Konkurrenten im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte von Google an den Rand gedrängt wurde.