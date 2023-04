ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag gemessen am Leitindex SMI fester abgeschlossen. Das war nur dank der kräftigen Unterstützung der Schwergewichte möglich. Insbesondere Novartis , aber auch Nestlé , wurden an der Börse nach Vorlage von Quartalszahlen stark nachgefragt. Auf dem Vormarsch waren im Zuge guter Ergebnisse auch die Titel des Industriekonzerns ABB , während die Unsicherheiten in der Bankbranche den Aktien des Finanzsektors zusetzten. Auch international legten zahlreiche Unternehmen Geschäftszahlen vor. Noch ausstehend waren zu Börsenschluss aber die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet , Muttergesellschaft von Google.

Insgesamt blieb die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt und auch an den internationalen Börsenplätzen von Vorsicht geprägt. Grund dafür seien die in der kommenden Woche anstehenden geldpolitischen Entscheidungen, hielt ein Händler fest. Schließlich stünden die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Die Währungshüter hatten die Märkte auf weitere Zinsschritte vorbereitet. Offen bleibt aber, wie stark es mit den Zinsen weiter in die Höhe gehen soll. Im Verlauf der Woche könnten US-BIP-Daten und der für die Fed-Politik wichtige PCE-Deflator Hinweise auf die geldpolitische Stoßrichtung in den USA geben.