Mai-Handelsstart im DAX sehr positiv

Im DAX wurde am Montag nicht gehandelt. Daher blicken wir zunächst auf die Ergebnisse aus der Vorwoche, die erneut von Stärke zeugte.

Es gab keine nennenswerte Konsolidierung und damit nur vereinzelten Minustage, wie man an der Übersicht der gesamten Handelstage sehen kann:

Damit konnte sich der Index zwar nicht stärker als die Wall Street Indizes entwickeln, aber doch im Aufwärtstrend verbleiben und sogar ein neues Jahreshoch am letzten Handelstag des Aprils einziehen:

Auf die Chartbilder gehe ich nun gesondert ein.

DAX orientiert sich am Jahreshoch

Die Jahreshochs sind in jüngster Zeit immer etwas ausgeweitet worden und haben damit gute Chancen, auch am Dienstag neu definiert zu werden:

Es manifestierte sich eine Range zwischen 15.700 und 15.900 Punkten in den letzten beiden Wochen:

Die heutige Vorbörse zeigt bereits Kurse über diesem Bereich an:

Der Range-Bereiche im großen Zeitrahmen könnte damit aufgelöst und auf der Oberseite die 16.000 und ggf. auchim weiteren Verlauf das Allzeithoch angelaufen werden:

Als Orientierung für ein potenzielles GAP nehme ich noch einmal den XETRA-DAX vom Freitag mit den Daten der Börse Frankfurt als Grundlage. Hier steht eine 15.922 als Orientierungsmarke auf der Unterseite im Raum:

Was passierte an den US-Märkten zum Monatsstart?

Wall Street und Nasdaq starten verhalten in den Mai

Im Nasdaq bot zum Monatsübergang ein ähnliches Bild wie der DAX. Der Technologieindex verarbeitete in der letzten Aprilwoche die Quartalszahlen von Meta Platforms, Microsoft aber auch Alphabet gut und profitierte von diesen Schwergewichten deutlich. Damit bewegte er sich in der skizzierten Range der letzten Wochen adäquat zum DAX nach oben und erreichte am Freitagabend dann ein neues Verlaufshoch, was dort ebenfalls ein Jahreshoch darstellt:

Der Dow Jones zog mit, insbesondere wegen Microsoft, die im Index gelistet sind. Hierbei gab es ein Monats- aber noch kein Jahreshoch. Der Chart ist dennoch beeindruckend:

Am Montag lösten sich die Indizes kaum von den Schlusskursen des Freitags, bestätigten aber dennoch durch das "hohe" Niveau das Ausbruchsszenario zunächst:

Termine an der Börse für den 02.05.2023

Der Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, startet bereits am Montag mit dem Wall Street Handel:

Vor allem Apple dürfte am Donnerstag spannende werden, da das Unternehmen die größte Marktkapitalisierung an der Wall Street aufweist.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch wieder jede Menge Daten aus makroökonomischer Sicht. Vor allem die beiden Notenbanksitzungen der FED und EZB stehen in dieser Woche im Fokus. Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist daher von dieser Seite mit Impulsen zu rechnen.

Im Detail werden heute die Verbraucherpreise der EU spannend sein, die wir um 11.00 Uhr erhalten und die einen Blick auf die Inflation und damit vielleicht schon auf die EZB-Entscheidung geben.

Alle Termine des Tages habe ich Dir hier einmal aufgelistet:

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

