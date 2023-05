Die Märkte hoffen, dass die US-Notenbank Fed und ihr Chef Powell heute eine Zins-Pause verkünden und damit auf die Turbulenzen der US-Bankenkrise reagieren. Zwar dürfte der Passus im FOMC-Statement "further rate increases are warranted" (weitere Zins-Anhebungen angebracht) wegfallen, dennoch dürfte sich Fed-Chef Powell nicht zur Zusage einer Zins-Pause hinreißen lassen, weil er sich damit Optionen nehmen würde, wenn die Inflation weiter so hoch bleibt (die nächsten Mittwoch veröffentlichten Inflations-Daten liegen laut Prognose mit +5,2% höher als im Vormonat mit +5,0%). Hinzu kommt: würde die US-Notenbank eingestehen, bei den Zinsen zu schnell und zu weit gegangen zu sein, würde sie faktisch ihren Kontrollverlust zugeben, der durch die Bankenkrise ja tatsächlich entstanden ist. Also wird Powell vermutlich die Bankenkrise herunter spielen und als Faktor für kommende Zinssenkungen negieren - gleichwohl erwarten die Märkte im September die erste Senkung..

Hinweise aus Video:

1. Fed entscheidet über Zinsen – was ist zu erwarten?

2. US-Aktienmarkt: Mehr Short-Wetten – Insiderkäufe kollabieren

3. S&P 500: Was passiert, wenn die Fed die Zinsen senken wird (muss)?

