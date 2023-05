Uranium Energy Corp. wird sich auf dem Internationalen Symposium 2023 der IAEO über Uranrohstoffe für den Kernbrennstoffkreislauf vorstellen

Corpus Christi, Texas, 11. Mai 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, bekannt zu geben, dass der Präsident und CEO des Unternehmens, Amir Adnani, eine virtuelle Präsentation, „Uranium Energy Corp ermöglicht den Übergang zu grüner Energie“ (Uranium Energy Corp is Enabling the Green Energy Transition), in der Abschlusssitzung des Internationalen Symposiums der Internationalen Atomenergie-Organisation („IAEO“) über Uran-Rohmaterial für den nuklearen Brennstoffkreislauf (URAM-2023) halten wird. Das Symposium findet vom 8. bis 12. Mai in Wien, Österreich, statt.