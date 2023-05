DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz von 167 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die verschifften Volumina entwickelten sich weiterhin gedämpft, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Lagerbestandsabbau komme aber wohl zu einem Ende. Im dritten Quartal dürften die Volumina dann im Vorjahresvergleich etwas zulegen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 193EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 167

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m