Henkel auf Jahreshoch nach optimistischer SocGen-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neben Siemens Energy haben auch Henkel am Montag im Dax ein Jahreshoch erreicht. Die Papiere der Düsseldorfer kletterten auf 77,64 Euro und bauten ihr Kursplus 2023 damit auf über 19 Prozent aus. Damit sind sie im laufenden Jahr an Platz Elf im Leitindex, der derweil fast 15 Prozent zulegte.

Analyst David Hayes von der Societe Generale stockte sein Kursziel in einer aktuellen Studie auf 86 Euro auf. "Wir gehen mit unserer Ergebnisschätzung für 2023 nun 11 Prozent über den Marktkonsens", schrieb er im Nachklapp der Umsatzzahlen aus der Vorwoche. Sie hätten von Preispriorität, weitere Verbesserungen im US-Geschäft sowie Widerstandskraft im Klebstoffbereich gezeugt./ag/mis