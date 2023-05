FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Montag trotz des ungelösten US-Schuldenstreits auf weitere Gewinne zu. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 16 290 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den vierten Tag in Folge zulegen, zunächst aber knapp unter dem am Freitag erreichten Rekordhoch von 16 331 Punkten bleiben. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen kaum verändert erwartet.

Die Märkte preisten bereits eine Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze ein, weshalb "die positiven Kurseffekte selbst im Falle eines Kompromisses begrenzt bleiben dürften", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Nach dem Gipfelsturm der vergangenen Woche geht es für den Dax heute vor allem darum, das Erreichte zu verteidigen." Wichtig sei, dass er nicht zu weit von seinem neuen Rekord abrutsche.