BVB-Aktie explodiert! Was passiert, wenn die Borussen Meister werden?

Nach dem 3:0-Sieg am Sonntag gegen Augsburg steht Borussia Dortmund (BVB) mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Davon profitiert auch die BVB-Aktie massiv: Im frühen Xetra-Handel liegt sie am Montag um fast 14 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 5,10 Euro (Stand: 22.05.2023, 10:38 Uhr).