NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Indizes haben sich am Montag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Zugleich hielten sie sich aber nahe an ihren Schlussständen vom Freitag. Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der politische Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht. Präsident Joe Biden will an diesem Nachmittag (Ortszeit) mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Haushaltsvereinbarung besprechen, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Weitere Gespräche dürften folgen, denn der Anfang Juni drohende Zahlungsausfall könnte nicht nur der weltgrößten Volkswirtschaft schaden, sondern auch eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen.

Der Dow gab rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 33 326,10 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich mit plus 0,15 Prozent auf 4198,31 Zähler im Plus, nachdem dieser viel beachtete Index am Freitag zeitweise auf den höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer geklettert war.