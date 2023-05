Else Nutrition erweitert sein Produktangebot bei einem führenden Einzelhändler

Walmart nimmt nun auch die Produkte Toddler Organic und Toddler Omega von Else Nutrition in sein Sortiment auf

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 24. Mai 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Stolz bekannt, dass Walmart zusätzlich zu den bereits in seinem Sortiment befindlichen Else-Produkten Super Cereal und Kids Shake nun auch die Produkte Toddler Organic und Toddler Omega in sein Angebot aufnehmen wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass nun alle drei Produktlinien in den Regalen von Walmart zu finden sind. Unsere Produkte richten sich an Eltern von Babys im Alter von sechs Monaten bis hin zu Kindern im Alter von zwölf Jahren, die ihren Sprösslingen eine vollwertige pflanzliche Ernährung anbieten möchten“, erklärt Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es dank dieser Produktausweitung noch viel mehr Kunden in der Kategorie Kleinkinder erreichen kann und damit seine derzeitige Präsenz im nationalen Einzelhandel weiter ausbauen wird.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. (TSXV: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt.

Preise und Auszeichnungen:

- Auszeichnung in der Kategorie „2017 Best Health and Diet Solutions“ beim Global Food Innovation Summit in Mailand

- Platz Eins auf Amazons Liste der Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung im Herbst 2020