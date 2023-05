FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung nach den deutlichen Verlusten vom Vortag fällt dem Dax am Donnerstag schwer. Gegen Mittag verlor der Leitindex 0008469008> 0,10 Prozent auf 15 825,62 Punkte. Technisch ist das Bild etwas trüber geworden, auch wenn sich der Dax von seinem Tagestief bei 15 726 Punkte wieder berappeln konnte. Der sich hinziehende US-Schuldenstreit hat die Märkte weiter im Griff, zehrt an den Nerven der Anleger und bremst die Kurse aus.

Am Freitag hatte der Dax mit 16 331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Die Bullen seien aber in die Falle gegangen, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Neben dem Schuldenstreit verwies der Experte auch auf die Wirtschaft in Deutschland, die im Winter in eine Rezession gerutscht ist. Dies passe nicht zu einem Dax, der immer noch in der Nähe seines Rekordhochs notiere.