Anleger, die auf der Suche nach Kaufsignalen sind, können sich an den Käufen von Insidern orientieren. Deren Handelsaktivitäten können wertvolle Hinweise darauf liefern, wo sich der Einstieg lohnen kann. Wenn Firmeninsider – also Vorstände, Aufsichtsräte, Großaktionäre oder andere dem Unternehmen nahe stehende Personen – Aktien des eigenen Unternehmens kaufen, steht zu vermuten, dass diese Experten die Aktien des "eigenen" Unternehmens für zu preiswert halten. Denn die Firmeninsider haben in der Regel einen guten Einblick in das Unternehmen.

Der Börsenbrief FUCHS-Kapital hat darum Insidern auf die Finger geschaut und analysiert, wo es gerade interessante Insider- und Directors Dealings gibt. Folgende Aktien haben wir jüngst betrachtet: BASF

Deutsche Familienversicherung

MBB