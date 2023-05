Siegerentwurf für Holz-Hybrid-Quartier Timber View im Mainzer Zollhafen gekürt

Mainz (ots) -



- einszueins Architektur ZT überzeugt im Konkurrenzverfahren mit sechs

Architekturbüros

- Hochkarätig besetztes Preisgericht

- 184 Wohnungen mit rund 13.570 Quadratmetern Wohnfläche am Rheinufer

- Nachhaltiges Wohnen durch Holz-Hybrid-Bauweise und innovatives Energiekonzept



Mit dem Wohnquartier Timber View errichtet die UBM Development AG nach dem

Bürogebäude Timber Peak bereits das zweite innovative Holz-Hybrid-Projekt im

Mainzer Zollhafen und setzt damit die Konzernstrategie "green. smart. and more."

fort, deren Ziel es ist, zum größten Entwickler von Holzbauten in Europa zu

werden.