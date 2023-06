Saint Bonnet de Mure (ots) - Auf der Intersolar vom 14. bis 16. Juni 2023 in

München präsentiert Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN) wieder eine große

Bandbreite innovativer Lösungen für das Leistungsmanagement von

Energiespeichersystemen. Ebenfalls im Fokus: Überstrom- und

Überspannungsschutz-Geräte für Photovoltaik-Anlagen im privaten und

industriellen Umfeld.



Schutz von Photovoltaik-Anlagen





Neu im Programm sind Überspannungsschutzgeräte (SPDs) der Marke Surge-Trap (https://ep-de.mersen.com/products/group/ueberspannungsschutz-fuer-niederspannungsanlagen-nema-ul-csa-typ-1) ® für den Einsatz in PV-Anlagen mit einerAusgangsspannung von bis zu 1000 VDC. Mersen Surge-Trap (https://ep-de.mersen.com/products/group/ueberspannungsschutz-fuer-niederspannungsanlagen-nema-ul-csa-typ-1) ® ist die patentierte Marke für Überspannungsschutzgeräte (SPDs) und sorgtals flexible Lösungsplattform für den Schutz von PV-Anlagen in verschiedenenKonstellationen von Wohngebäuden bis hin zu Solarparks.Eine Innovation in diesem Bereich ist die Surge-Trap® PV-Box: Unter diesem Namenliefert Mersen ab sofort eine neue Reihe kompakter, vormontierter und einfach zuinstallierender PV-Sammelboxen zum Schutz von 1000-V-Gleichstrom-Wechselrichternauf Dächern für Privat- und Gewerbebauten. Die Sammelboxen können mehrere MPPTsund Strings pro MPPT aufnehmen und eignen sich für Installationen mit oder ohneexternen Blitzschutz. Sie sind mit Kabelverschraubungen oder MC4-Anschlüssenausgestattet. Das umfassende Sortiment schließt auch T1+2- undT2-PCB-SPD-Lösungen für OEM-Wechselrichterhersteller sowie SPDs zum Schutz derAC-Seite ein. Zum Programm gehören darüber hinaus spezifische T1+2- undT2-Lösungen, die speziell gegen wiederkehrende Spannungsspitzen verstärkt sind.Die neuen Überspannungsschutzgeräte sind Mersens Beitrag zum Ausbau dereuropäischen Photovoltaikkapazitäten.Mehr Sicherheit für PV-Anlagen mit höherer StromstärkeMersen stellt auf der Intersolar darüber hinaus seine neuen 1500 VDCHelioProtection 20 x 65 mm PV-Sicherungen und Sicherungshalter vor. Sie stellendie nächste Sicherheitsstufe für Photovoltaikanwendungen im Versorgungsmaßstabmit höherer Stromstärke dar. Die 1500-VDC-HelioProtection-Sicherungen derHP15P-Serie (https://ep-de.mersen.com/products/series/helioprotectionr-hp15pxx-1500vdc-solar-fuses-20x65mm) von Mersen wurden speziell für die Anforderungenheutiger PV-Stromkreise mit höheren Stromstärken entwickelt. Die Sicherungenhaben einen Formfaktor von 20 x 65 mm und sind für die rauen zyklischenBelastungen und thermischen Bedingungen von Anwendungen mit höchstenStromstärken ausgelegt. Zusätzlich zum standardmäßigen Aderendhülsenanschluss