Das Volatilitätsbarometer VIX mit einem "Crash" von -12% auf, erneut das alte Muster einer Rally großer Nasdaq-Aktien - während sich die Anzeichen für eine Rezession der US-Wirtschaft verdichten und alle Zeichen auf eine Verschärfung der Immobilienkrise deuten. Aber der Fokus der Wall Street liegt heute auf dem Deal zur US-Schuldenobergrenze und der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im Juni die Zinsen nicht anheben wird. Die heutigen erneut starken ADP-Arbeitsmarktdaten aber geben (wie gestern die offenen Stellen, JOLTs) eigentlich keinen wirklichen Anlaß für diese Hoffnung (morgen dann mit den non farm payrolls, also die "großen US-Arbeitsmarktdaten). Der kollabierende VIX zeigt, dass kaum Absicherungen für einen Fall der Kurse bestehen, die großen Nasdaq-Aktien nun immer stärker überkauft - und das wohl kurz vor Eintreten der Rezession in den USA. Man glaubt, dass das den Tech-Aktien nichts anhaben könne - und irrt sich mit großer Wahrscheinlichkeit..

Hinweise aus Video:

1. Immobilienkäufe von Investoren in den USA -49 % – Rekordabsturz

2. Europäische Immobilienaktien: Krise läuft weiter – „Vorreiter“ SBB

3. BRICS ergreifen ihre Chance als Gegengewicht zum Westen

Das Video "VIX-Crash, Nasdaq-Rally, Immobilienkrise!" sehen Sie hier..