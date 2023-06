Telekom & T-Mobile US Aktien werden verprügelt! – Von Bloomberg oder Amazon?

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Mit einem Minus von in der Spitze fast neun Prozent muss die Aktie der Deutschen Telekom kurz vor dem Wochenende kräftig Federn lassen. Die Papiere der US-Tochter verlieren fast zweistellig. Dass an einem Tag, an dem die Wall Street von robusten Arbeitsmarktdaten begeistert ist und der Dow Jones rund 500 Punkte zulegt. Was ist passiert?

Bloomberg oder Amazon - wer ist Schuld?

Ganz so neu ist das Gerücht zwar nicht, aber heute zeigt es richtig Wirkung. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet und Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Amazon mit verschiedenen Mobilfunkanbietern darüber gesprochen hat, seinen Prime-Kunden in den USA kostengünstige oder sogar kostenlose Mobilfunkdienste anzubieten. Laut dem Bericht wurden die Gespräche mit Verizon, T-Mobile US und Dish Network geführt.

Vor gut einer Woche hatte bereits das Wall Street Journal darüber berichtet, dass sich Dish in Gesprächen mit Amazon befindet, um Mobilfunktarife über das Internetkaufhaus anzubieten.

Fast 150 Millionen mögliche Kunden

Amazon gibt nicht regelmäßig Auskunft darüber wie viele Prime-Abonnenten es hat. Zuletzt verkündete Ex-Chef Jeff Bezos im April 2021, dass Amazon bei seinen Prime-Kunden weltweit die Marke von 200 Millionen geknackt hat. Da der Internet-Gigant angeblich nur mit Verizon, T-Mobile US und Dish gesprochen hat, dürfte sich das Angebot wohl zunächst nur auf die US-Kunden beziehen. Das wären laut Onlinemagazin Golem.de 148,6 Millionen Kunden. Wie Bloomberg erfahren haben will, soll den Prime-Kunden einen Mobilfunkvertrag für 10 US-Dollar oder eventuell sogar ein kostenloses Angebot unterbreitet werden.

Amazon dementiert!

Von dem Gerücht, dass die T-Aktien in den Keller rauschen lässt, hat wirklich jeder was. CNBC berichtet von einem Dementi. Amazon-Sprecher Bradley Mattinger soll sich schon zu dem Bloomberg-Artikel geäußert haben. Seine Aussage: "Wir prüfen ständig, ob wir Prime-Mitgliedern noch mehr Vorteile bieten können, haben jedoch derzeit keine Pläne, drahtlose Dienste hinzuzufügen."

Anleger nehmen Entwarnung zur Kentniss

So langsam scheint die Absage von Bradley Mattinger die Runde zu machen. Beide Papiere verringern ihre Verluste etwas. Aber wie heißt es so schön: "In jedem Gerücht steckt auch ein Fünkchen Wahrheit." Das Amazon stets darauf bedacht ist seine Zahl an Prime-Kunden zu erhöhen, ist kein Geheimnis. Sie geben im Schnitt mehr aus, als "normale" Amazon-Kunden. Hätte Mattinger das Gerücht bestätigt, dann wären die beiden T-Aktien noch tiefer abgerauscht. Da T-Mobile US auch ein Gesprächspartner sein soll, wäre es bestimmt nicht im Sinne des Erfinders den Kurs weiter zu belasten.

Daher kann es gut möglich sein, dass Amazon entsprechende Pläne in der Schublade liegen hat. Nach der Aussagen von Mattinger, dürften sie dort aber noch eine Zeit lang liegen bleiben. Zudem wird Amazon immer eine Menge Sachen nachgesagt - manche stimmen, manche nicht.

Rücksetzer eine Gelegenheit?

Der gute Lauf der T-Aktie ist damit erst einmal vorbei. Die Aktie fällt sogar unter die Marke von 20 Euro. 19 Jahre hatte der Kurs gebraucht, um endlich wieder über 20 Euro zu springen. Nach sechs Monaten steht die Aktie jetzt wieder drunter.

Diesmal dürfte es nicht so lange dauern, bis die runde Marke von 20 Euro wieder im Kurs der Telekom geknackt wird. Was würde zum Beispiel mit der T-Aktie passieren, wenn an den Gerüchten etwas dran ist und T-Mobile US von Amazon den Zuschlag erhält? Dann würde die Aktie wahrscheinlich sehr schnell die heutige Scharte auswetzen.

Aber auch ohne die Hilfe von Amazon dürfte die T-Aktie relativ schnell wieder über die Marke von 20 Euro klettern. Allerdings könnte der weitere Weg dann etwas steiniger werden. Der amerikanische Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft. Die Zeiten für T-Mobile US werden schwieriger und das Wachstum auf einem hohen Niveau zu halten, hat seinen Preis. Dass dürfte sich bei den kommenden Quartalszahlen von Mutter und Tochter bemerkbar machen. Daher könnte der Kurs nicht wieder in einem Rutsch nach oben gehen.

Trotzdem dürfte der starke Rücksetzer für konervative Anleger eine Gelegenheit sein, um die Position etwas aufzustocken oder einen ersten Fuß in die Tür zu setzen.

Markus Weingran, Aktienexperte wallstreetONLINE Börsenlounge

Aussichtsreicher “Fallen Angel” gefällig? Diese Biotech-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt. Alles begann mit einer beeindruckenden Rallye, die keine Grenzen und nur eine Richtung kannte : nach oben! Jetzt liegt die Aktie fast am Boden. In dem kostenlosen Report der smallCAP Champions erfahren Sie, um welche Aktie es sich handelt und warum der Geheimtipp ein Verdoppler sein könnte. Sichern Sie sich ihren kostenlosen Vorteil!