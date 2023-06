Schlägt die Fed-Falle wieder zu?

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

obwohl der Juni gerade erst begonnen hat, schauen wir schon auf den großen Verfallstag in diesem Monat, der bereitsam Freitag der kommenden Woche stattfindet – wie immer bei großen Verfallstagen mit knapp zwei Wochen Vorlauf.

Schon wieder: Großer Verfallstag mit „Fed-Falle“

Der Grund für diesen frühen Termin ist die „Kalender-Arithmetik“: Da die Monatsverfallstage in der Regel auf den 3. Freitag im Monat fallen, kann ein Verfallstag frühestens am 15. eines Monats sein (wenn bereits der Monatserste ein Freitag ist). In diesem Monat fiel der erste Freitag auf den 2. Juni, so dass der Verfallstag auf den zweitfrühesten Termin, den 16. des Monats fällt.