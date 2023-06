GOLDMAN SACHS stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 291 US-Dollar belassen. Analyst Noah Poponak reagierte am Dienstag in einem Kommentar auf Berichte zu Problemen mit dem Langstreckenjet 787 Dreamliner gelassen. Dies sei wohl ein "relativ simples Problem", das leicht und schnell zu lösen sei. Es werde bei Auslieferungen im Juni eine Rolle spielen und dann nicht mehr./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 17:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 194,1USD gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Noah Poponak

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 291

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m