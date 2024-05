Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der Dow Jones sind im Minus, während der MDAX, SDAX, TecDAX und S&P 500 im Plus sind. Der DAX hat heute einen leichten Rückgang von 0,10% auf 18.711,18 Punkte verzeichnet. Dies ist eine geringfügige Abnahme im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX hat heute eine positive Entwicklung gezeigt und ist um 1,46% auf 27.199,29 Punkte gestiegen. Dies ist der größte Anstieg unter den betrachteten Indizes. Der SDAX hat ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt und ist um 1,34% auf 15.071,52 Punkte gestiegen. Dies ist der zweitgrößte Anstieg unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX hat heute ebenfalls zugelegt und ist um 0,77% auf 3.417,28 Punkte gestiegen. Dies ist ein moderater Anstieg im Vergleich zu den anderen Indizes. Der Dow Jones hat heute keine Veränderung verzeichnet und steht bei 39.422,03 Punkten. Dies ist eine stagnierende Entwicklung im Vergleich zu den anderen Indizes. Der S&P 500 hat heute eine geringfügige Zunahme von 0,05% auf 5.224,25 Punkte verzeichnet.Dies ist eine sehr geringe Zunahme im Vergleich zu den anderen Indizes. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MDAX und der SDAX heute die stärkste positive Entwicklung gezeigt haben, während der DAX und der Dow Jones im Minus sind. Der TecDAX und der S&P 500 haben moderate bis geringe Zuwächse verzeichnet.Die Topwerte im DAX waren heute Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 4.30%, gefolgt von Commerzbank mit 3.21% und Volkswagen (VW) Vz mit 2.99%.Die Flopwerte im DAX waren heute Rheinmetall mit einem Rückgang von -2.57%, gefolgt von Brenntag mit -2.64% und Hannover Rueck mit -3.23%.Im MDAX konnten sich Delivery Hero mit einem Anstieg von 26.18%, Fraport mit 5.44% und HelloFresh mit 5.38% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren heute SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -2.43%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.44% und United Internet mit -4.59%.Die Topwerte im SDAX waren heute Nagarro mit einem Anstieg von 22.53%, Eckert & Ziegler mit 9.61% und Verbio mit 9.23%.Die Flopwerte im SDAX waren heute PATRIZIA mit einem Rückgang von -2.49%, gefolgt von Vitesco Technologies Group mit -2.88% und TRATON mit -4.28%.Die Topwerte im TecDAX waren heute Nagarro mit einem Anstieg von 22.53%, Eckert & Ziegler mit 9.61% und CANCOM SE mit 6.71%.Die Flopwerte im TecDAX waren heute SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -2.43%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.44% und United Internet mit -4.59%.Die Topwerte im Dow Jones waren heute Boeing mit einem Anstieg von 2.29%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 1.38% und Intel mit 0.97%.Die Flopwerte im Dow Jones waren heute Procter & Gamble mit einem Rückgang von -0.98%, gefolgt von Walmart mit -1.20% und Visa (A) mit -1.38%.Die Topwerte im S&P 500 waren heute Insulet mit einem Anstieg von 5.87%, Enphase Energy mit 5.22% und Globe Life mit 4.90%.Die Flopwerte im S&P 500 waren heute First Solar mit einem Rückgang von -1.92%, gefolgt von Constellation Brands (A) mit -1.93% und Corpay mit -2.02%.