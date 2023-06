Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Digitalisierung hält viele Möglichkeiten bereit, deneigenen Vertrieb zu optimieren, wie auch Marvin Flenche weiß. Er ist der Gründerund Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur fürHandwerksbetriebe sowie der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io dieVertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System fürUnternehmer, das Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessereUmsätze ermöglicht. Wie ein strukturiertes System Anfragen in Kunden verwandelt,erfahren Sie im Folgenden.Die systematische Verwaltung und Pflege der eigenen Kundenbeziehungen sind fürSelbstständige und Handwerksbetriebe essenziell, um Produkte undDienstleistungen heute erfolgreich vertreiben zu können. Nur mit einemeffizienten Customer-Relationship-Management, kurz CRM, lassen sich aus den perKaltakquise oder Online-Marketing generierten Interessenten letztlich auchzuverlässig und planbar zahlende Kunden machen. Viele Selbstständige oder KMUsverzichten jedoch bislang auf die Einführung umfangreicher CRM-Software-Systeme,die vermeintlich nur für große Unternehmen geeignet sind und beschränken sichimmer noch auf meist unübersichtliche Excel-Listen. Marvin Flenche von der A&MUnternehmerberatung will diese Selbstständigen und Einzelunternehmer mit bis zu50 Mitarbeitern dabei unterstützen, mit einem modernen CRM-System das Beste ausihrem Vertrieb herauszuholen. Dazu hat er mit seiner A&M Sales Solutions GmbHdie Softwarelösung umsatz.io entwickelt, um den Unternehmen eine effektive undkosteneffiziente Möglichkeit zur aktiven Gestaltung ihrerKundenbeziehungsprozesse zur Verfügung zu stellen."Ursprünglich war umsatz.io dazu gedacht, den Kunden unserer eigenen Agentur dievielfältigen Möglichkeiten einer CRM-Software zur Verfügung zu stellen. DasSystem erwies sich jedoch als so effizient und benutzerfreundlich, dass wir esauch anderen Selbstständigen und Unternehmen nicht vorenthalten wollen", sagtMarvin Flenche. Mit umsatz.io können Unternehmer nicht nur ihren Vertrieb planenund strukturieren, sondern auch sämtliche Kundenbeziehungen vom ersten Kontaktüber die Beratung bis zum erfolgreichen Abschluss aktiv gestalten und so vielZeit und Geld sparen.Die Vorteile von CRM für Unternehmer und SelbstständigeViele Selbstständige, Coaches, Experten und Agenturen arbeiten im Vertrieb undder Kontaktpflege mit Excel-Listen oder Google-Sheets, allerdings kann diesschnell unübersichtlich werden - eine automatisierte Kundengewinnung ist zudemmit diesen manuell geführten Listen nicht möglich. Wenn das eigene Unternehmenhinter den gesteckten Umsatzzielen zurückbleibt, liegt dies meist an der