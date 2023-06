Aktien von Öl-Unternehmen bekommen eine attraktive Perspektive. Denn die Ölstaaten-Allianz OPEC+ will im kommenden Jahr weniger Öl fördern. Das Ölkartell teilte auf seinem Treffen am Wochenende in Wien mit, dass im nächsten Jahr rund 40 Millionen Barrel Öl am Tag gefördert werden. Damit sinkt die OPEC+-Ölfördermenge um 1,39 Millionen Barrel pro Tag oder um knapp 3,4%. Die OPEC+ produziert rund 40% des weltweiten Angebots an Rohöl.

Mehrere OPEC-Staaten haben sich zudem dazu entschlossen, ihre freiwillige Drosselung zu erneuern bzw. zu verlängern. So versprach Saudi-Arabien bereits für Juli eine freiwillige Reduktion der Ölförderung von einer Million Barrel pro Tag, die zeitlich auch ausgeweitet werden könnte. Der Irak will die Produktion um 211.000 Barrel pro Tag kürzen.

Höherer Ölpreis verbessert die Marge - FUCHS-Kapital analysiert Öl-Aktien

Der Ölpreis ist nach der Ankündigung der Förderkürzung bereits angesprungen. Dass er wieder sinkt, ist angesichts der Produktionskürzung unwahrscheinlich. Von höheren Preisen dürften dann insbesondere die großen Ölkonzerne profitieren. Ihre Margen verbessern sich mit steigenden Preisen.

Der Börsenbrief FUCHS-Kapital hat sich in seiner jüngsten Ausgabe mit lukrativen Öl-Aktien beschäftigt. Folgende Titel haben wir analysiert: