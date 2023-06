DAX-Hochs der Woche auf dem Prüfstand: Momentum über 16000 zum Freitag?

Die bekannte Range im DAX hat uns auch am Donnerstag beschäftigt. Vor allem das untere GAP, was genau auf der Range-Kante liegt, stand am Morgen im Fokus Wir hatten beide Bereiche in der Morgenanalyse vom 08.06.2023 vorskizziert:

Eine erste Bewegung zeigte direkten Schwung ab dieser Schwelle an. Sehr dynamisch stieg der DAX damit zur neuen GAP-Kante, an der ich dann direkt die Gegenbewegung handeln konnte:

Komm gern auch am letzten Tag dieser Woche zum Livetrading hinzu und schau mir über die virtuelle Schulter:

Die Dynamik setzte sich im weiteren Verlauf an der Oberseite fort und erreichte erneut den 16.000er-Bereich. Auch hier entstand dann wieder ein Intraday-Umkehrmuster, wie schon an den Vortagen. Ich habe dieses Verhalten einmal optisch für Dich gekennzeichnet - sie untermauert damit noch einmal meine Ideen im täglichen Trading, an diesen Schwellen aktiv zu werden:

Mit einer starken Wall Street im Rücken stieg der DAX zum Handelsende noch einmal an. Erneut schloss der Index knapp darunter und blieb damit in Sichtweite dieser Marke. Dies zeigen die Daten der Börse Frankfurt entsprechend auf.

Was leiten wir darauf für den heutigen Tag ab?

Blick zur Wall Street und der Nasdaq

Die US-Märkte liefen nach anfänglicher Schwächephase wieder nach oben und legten damit die Konsolidierung vom Mittwoch, die im Nasdaq deutlich zu sehen war, wieder ab. Dieser Index hat sich somit klar in seiner Aufwärtsbewegung gehalten. Das Bild von gestern ist damit aktuell (Rückblick):

Mit dem gestrigen Tag und dem Zoom in das Chartbild hinein würde sich nun durchaus auch ein möglicher Anstieg am heutigen Tag zum Jahreshoch ableiten lassen:

Der Handel entgegen dieser großen Trendrichtung war daher nur kurzfristig nach dem Opening möglich, wie ich hier auch noch einmal aufzeige:

Gern suche ich entsprechende Setups wieder mit Dir zusammen auch im Livetrading ab 15.25 Uhr:

Die Zusammenfassung der internationalen Märkte zeige ich Dir an dieser Stelle auf. Interessant ist die Beobachtung, dass der Russel2000 als Gewinner vom Mittwoch der Verlierer am Donnerstag war und damit erneut eine schnelle Umschichtung zwischen den Indizes zu verzeichnen ist.

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den Tag?

Trading-Ideen und Termine am 09.06.2023

Weiterhin ist der Abwärtstrend im DAX ab dem Allzeithoch aktiv. Nachdem wir gestern die 15.900 im Fokus hatten ist es heute die 16.000er-Marke:

Genau dort notieren wir auch in der Vorbörse:

Dabei warte ich auf einen erneuten Ausbruch aus diesem Bereich, kurzfristig also auf das Überschreiten der 16.030 oder dem Rücklauf unter 16.000 Punkte.

Schau mir dazu im Livetrading ab 8.55 Uhr bei den ersten Trades des Tages wieder explizit über die Schulter:

Was steht an Terminen an?

Der Freitag läuft aus Sicht der ökonomischen Eckpunkte ruhig ab. Einige Reden aus dem Notenbankumfeld und nach dem Wall Street Schluss der Blick auf die COT Daten sind die einzigen Termine des Tages.

Alle Daten mit Prognosen sind hier als Übersicht verankert:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen gibt es in dieser Woche nur noch von NIO zu besprechen. Die ganze Übersicht ist hier für Dich zu sehen:

Wir sprechen wieder im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

