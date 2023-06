Fed-Tag: DAX knackt Allzeithoch vor Zinsentscheid – jetzt Buy oder Sell?

Der DAX steigt zum Nachmittag zeitweise auf ein Rekordhoch von 16.331,28 Punkten. Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem Morgenausblick: "Sollte der DAX seinen Rekord aus dem Mai knacken, wird es spannend, ob das neue Hoch eher zu Gewinnmitnahmen animiert oder ob es tatsächlich neue Käufer in den Markt lockt." Wichtiger als der Zinsentscheid an sich sei heute Abend allerdings laut Altmann das schriftliche Statement und die Pressekonferenz.

"Entscheidend für die Börsen werden heute zwei Punkte sein: Wie sich die Fed für die kommenden beiden Zinssitzungen im Juli und im September positioniert und ob die Sprache der Fed Chancen auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 zulässt."