Trotz des überragenden Erfolges ist das Smartphone jedoch für viele Beobachter nur eine Übergangstechnologie. Eine Zwischenstation auf dem Weg zum ganz großen Ding. Es gibt Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass das Smartphone möglicherweise nicht für immer die dominierende Technologie sein wird. Tragbare Geräte wie Smartwatches und Augmented-Reality-Brillen gewinnen an Bedeutung, auch Entwicklungen im Bereich der sprachgesteuerten Assistenzsysteme deuten darauf hin, dass wir in Zukunft möglicherweise weniger auf physische Geräte wie Smartphones angewiesen sein werden. Das Metaverse, eine Weiterentwicklung des Internets, steht bereits vor der Tür. Im Metaverse verschmelzen die physische und die digitale Welt miteinander. Es handelt sich um eine digitale Realität, in der Benutzer durch Virtual-Reality- (VR), Augmented-Reality- (AR) oder Mixed-Reality-Technologien (MR) in eine virtuelle Umgebung eintauchen können. Schon lange wurde erwartet, dass Apple in diesen Markt einsteigt.

In der Geschichte der Menschheit hat es immer Erfindungen gegeben, die zu großen gesellschaftlichen Veränderungen geführt haben. Rückblickend weiß man jetzt, das iPhone von Apple im Jahr 2007 war so eine Innovation. Ein Telefon ohne Tastatur, mit dem man Musik hören und im Internet surfen konnte, brauchte man damals nicht. Die Experten waren sich einig, dass dieses Mobiltelefon gegen Nokia, Blackberry, Palm und Motorola kaum eine Chance haben würde. Heute, sechzehn Jahre später, spielen diese Unternehmen kaum noch eine Rolle. Apple dagegen konnte allein im Geschäftsjahr 2022 rund 238 Millionen iPhones verkaufen und gilt nach Forbes-Ranking als wertvollstes Unternehmen der Welt. Am 22. April 2022 summierte sich der Marktwert des Hard- und Softwareunternehmens mit Sitz in Cupertino, Kalifornien auf rund 2,64 Billionen US-Dollar.

Apple „But there is one more thing…“

