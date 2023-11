Mittlerweile sieht sich eine immer größer werdende Anzahl von Marktakteuren veranlasst, ihre Rezessionsprognosen zu revidieren und auf ein sog. „Soft-Landing“-Szenario umzuschwenken. Insbesondere in den USA wird dies angesichts stark fallender Inflationsraten und einer an Vollbeschäftigung grenzenden Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent für möglich gehalten. Wir gehen jedoch unvermindert von einem stagflationären Wirtschaftsumfeld aus. Für die USA und Europa halten wir eine milde Rezession für sehr wahrscheinlich. Weitere Rückgänge in den Inflationsraten bis auf das von den Zentralbanken angestrebte Niveau von zwei Prozent werden langsamer und unsteter verlaufen.

Betrachtet man die Wachstumsdynamik in den verschiedenen Wirtschaftsräumen so erkennt man, dass sich lediglich die Konjunktur der USA als widerstandsfähig erweist. Während die USA einen Wachstumspfad vergleichbar mit der Zeit vor der Coronakrise beschreiten, befinden sich die Eurozone sowie China spürbar unterhalb der damaligen Wachstumsraten.

Europa stagniert

Das europäische Wachstum stagniert momentan bestenfalls. Der Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängende Energiekrise setzen dem Wirtschaftsraum nach wie vor zu. Zudem belasten Digitalisierungsrückstände und eine überbordende Bürokratie. Die Inflation ist höher als in den USA und die stark angehobenen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank entfalten langsam ihre Wirkung. So stiegen etwa in Deutschland Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr diesen Jahres gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 laut Destatis (Statistisches Bundesamt) um 20,5 Prozent und auch im Juli und August wurde gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat ein Anstieg der Regelinsolvenzen von 23,8 respektive 13,8 Prozent gemessen.

China wächst, aber enttäuscht

In der Volksrepublik enttäuschte die Wachstumsentwicklung in diesem Jahr nach dem Ende der dortigen Null Covid-Politik. Das verarbeitende Gewerbe befindet sich in einer Rezession und Exporte sinken aufgrund hoher Inflation und steigender Zinsen in den Zielmärkten Europas sowie der USA. Zudem ziehen ausländische Investoren wegen kontroverser Politikmaßnahmen in einem Rekordtempo Gelder ab. Darüber hinaus bricht der Immobiliensektor, welcher ca. ein Fünftel der chinesischen Wirtschaft ausmacht, aktuell ein. So befindet sich der größte Wohnungsbaukonzern Country Garden am Rande der Insolvenz.