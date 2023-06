JPMORGAN stuft Suse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach dem angekündigten Abgang von Finanzvorstand Andy Myers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese Personalie führe nur drei Monate nach dem Ausscheiden von Vorstandschefin Melissa Di Donato und einer deutlichen Gewinnwarnung im Mai zu weiterer Unsicherheit, schrieb Analyst Toby Ogg in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der Markt dürfte nun die Quartalsergebnisse am 6. Juli abwarten, um festzustellen, ob die Jahresziele des Software-Unternehmens sicher seien, und um erste Signale des neuen Chefs Dirk-Peter van Leeuwen hinsichtlich der weiteren Strategie zu erhalten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 20:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 20:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 13,97EUR gehandelt.