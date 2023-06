CREDIT SUISSE stuft Fedex auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex nach Quartalszahlen von 273 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Schwäche der vom Logistikdienstleister transportierten Volumina setze sich fort, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl biete die Aktie unverändert attraktives Aufwärtspotenzial./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 19:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 225,8USD gehandelt.



