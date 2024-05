Dies sei durchaus möglich, denn Sutherland geht davon aus, dass die Verbraucher in sechs bis zwölf Monaten eher schwächer als stärker dastehen werden. Um darauf zu reagieren, könnte die Fed die Zinsen drastischer als erwartet senken, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dadurch sieht Sutherland Potenzial für einen Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um etwa ein Prozent von ihrem derzeitigen Niveau von etwa 4,4 Prozent. Bestehende Anleihen, die zu höheren Renditen ausgegeben wurden, würden dadurch knapper und wertvoller werden.

Anleihen, die derzeit Renditen von etwa fünf bis sechs Prozent bieten, könnten sich potenziell verdoppeln und Renditen von 12 bis 13 Prozent erzielen. Der umgekehrte Fall ist aktuell eingetreten: Die höheren Zinsen haben nicht nur die Kreditkosten erhöht, sondern auch den Wert älterer Anleihen mit niedrigeren Kupons gemindert, da Anleger in der Regel neue Anleihen bevorzugen, die höhere Renditen bieten.

Zinserhöhungsprogramm abgeschlossen

"Die Fed hat unserer Meinung nach das Zinserhöhungsprogramm abgeschlossen", fügte Sutherland hinzu, und obwohl die Inflation "definitiv hartnäckig ist, glauben wir dennoch, dass die Richtung nach unten zeigt".

Aktuell sehen Händler laut dem CME FedWatch Tool nur eine etwa 19-prozentige Chance, dass der Leitzins der Fed bis Ende September 2025 auf einen Bereich von 3,75 bis 4,0 Prozent sinkt. Der Leitzins liegt derzeit bei 5,25 bis 5,5 Prozent, wo er seit fast einem Jahr unverändert ist, während die Fed daran arbeitet, die Inflation auf ihr Ziel von zwei Prozent zu senken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

