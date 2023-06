Am 24. Juni kam es zu einem internen Machkampf und Konfrontation zwischen der gefürchteten Wagner-Gruppe unter der Leitung von Jewgeni Prigoschin und der russischen Militärführung. Ein Blutbad und eine offene Konfrontation in Moskau konnte nur durch das Einlenken des Präsidenten Lukaschenko vermieden werden, indem Prigoschin den Rückzug anordnete. Prigoschin zeigte aber auf, wie verwundbar das russische System ist und auch welche Schwächen die Militärführung hat. Dies dürfte Putin noch lange zu denken geben. Die Ukraine vermeldete indessen Geländegewinne an dem Tag, wo Russland mit sich selbst beschäftigt war. Dennoch geht der Ukraine-Krieg mit unverminderter Härte weiter und damit auch das unnötige Sterben von Soldaten auf beiden Seiten.

Die Börsen konnten auf die Ereignisse noch nicht reagieren und durch den Rückzug von der Wagner-Gruppe werden sie auch keine Auswirkungen haben. Mit der ersten Jahreshälfte können vor allem die Anleger in Osteuropa sehr zufrieden sein. Am besten performte die Warschauer Börse mit einem Plus von 20,61 Prozent beim polnischen PTX-Index, der sogar weit besser abschnitt als der DAX mit einem Plus von 12,51 Prozent. Neue Chancen tun sich jetzt auch in Kasachstan mit dem russischen Gold- und Silberproduzenten Polymetal auf.

Prigoschin offenbart die Schwächen des russischen Militärs

5000 Söldner der Wagner-Gruppe machten sich am 24. Juni schwer bewaffnet auf den Weg nach Moskau, nachdem zuvor schon die militärisch bedeutsame Stadt Rostov ohne Gegenwehr des russischen Militärs eingenommen hatten. Der Auslöser für diese wahnwitzige Aktion war der angebliche Beschuss der Wagner-Gruppe in den Feldlagern durch das russische Militär, wo auch einige Söldner starben. Prigoschin wollte sich dafür rächen und wollte alles vernichten, was sich ihm in den Weg stellt.