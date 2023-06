STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB5DP5) Die Übernahme des Videospiel-Produzenten Activision Blizzard gerät für Microsoft zur Hängepartie. Während die EU-Kartellbehörden gegen den Zukauf keine Einwände haben, müssen die beiden Vertragspartner die US-amerikanische Handelsaufsicht FTC sowie deren britisches Pendant CMA noch überzeugen. Vor einem US-Gericht sind nun mehrere Anhörungstermine angesetzt, um sowohl die beiden Unternehmen als auch die FTC anzuhören. Die Microsoft-Aktie notiert heute mit 0,16% etwas leichter bei 334,49 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft verkauft. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall profitiert vom Krieg in der Ukraine und der ausgerufenen Zeitenwende in der deutschen Verteidigungspolitik. Am Wochenende berichteten mehrere Medien von einer Friedenskonferenz in Kopenhagen. Im Juli sollen offizielle Gespräche folgen. Die Rheinmetall-Aktie reagiert mit einem Minus von 4% auf 244,20 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln eifrig einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall. 3. Knock-out-Call auf SMA Solar (WKN MB75CF)

Der deutsche Wechselrichter-Hersteller SMA Solar geht von einem gut verlaufenden zweiten Quartal aus und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr. Bisher wurde ein Jahresumsatz von 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro erwartet, nun peilt das Management einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro an. Auch die Ergebnisprognose vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wurde entsprechend angehoben. Statt einem Korridor von 135 bis 175 Millionen Euro soll sich das Ergebnis nun zwischen 230 bis 270 Millionen Euro bewegen. Für die SMA Solar-Aktie geht es um 3,86% auf 103,60 Euro nach oben. Ein Knock-out-Call auf SMA Solar wird von den Anlegern eifrig gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seinen Abwärtstrend fort. Gleich zu Wochenbeginn sorgt ein mit 88,5 Punkten schlechter als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklima-Index für ein Minus von 0,25% auf 15.790 Punkte. Die Stimmung unter den Anlegern bleibt ebenfalls eingetrübt. Das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment notiert bei -14 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)