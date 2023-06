Brücke zwischen realer und virtueller Welt

Briefmarken und Blockchain haben nach allgemeinem Verständnis nicht viel miteinander gemeinsam. Die Philatelie Liechtenstein räumt mit diesem Vorurteil auf – und verbindet die klassische Briefmarke über einen Token mit der Krypto- und der Kunstwelt. Daraus entsteht eine einzigartige NFT-Art-Edition, die sowohl klassische Sammler als auch Krypto-Enthusiasten anspricht.

Auf dem Krypto-Markt und speziell dem Feld der Non-Fungible-Token (NFT) geht seit geraumer Zeit die Post ab. Und seit 2023 in Liechtenstein auch im wahrsten Wortsinne: Die Philatelie Liechtenstein, eine Marke der Liechtensteinischen Post, überraschte Finanzexpertinnen und Finanzexperten sowie Kunstsammlerinnen und Kunstsammler gleichermaßen, als sie im Frühjahr 2023 eine klassische Briefmarke mit einem NFT kombinierte. Auf diese Weise entstand eine bis heute einzigartige Brücke zur boomenden Kunstwelt. Mit dem Erwerb des NFT wird jede Besitzerin und jeder Besitzer zum virtuellen Miteigentümer oder zur virtuellen Miteigentümerin eines waschechten Kunstwerkes von Romero Britto. Der brasilianische Star der Neo-Pop-Art-Szene, stellt das exklusive Gemälde im Liechtensteinischen Landesmuseum als erstes physisch-virtuelles Gemälde der Welt öffentlich aus.

Exklusiver Kreis: Begrenzung auf 1.500 NFTs

Jede der limitierten 1.500 Briefmarken wurde im traditionellen Druckverfahren mit Stahlstich hergestellt. Das Besondere: Alle Marken erhalten zusätzlich einen unsichtbaren und unverwechselbaren Fingerabdruck. Ein weiteres Detail ist der fälschungssichere SQR-Code - die Brücke zur digitalen Welt.

Die originale Briefmarke dient als Physical Certifier. Sobald man ihre Echtheit mit einer geeigneten Smartphone-Kamera geprüft hat, kann das digitale Kunstwerk als NFT angefordert und in einem Krypto-Wallet aufbewahrt oder weiterverkauft werden. Jedem der 1.500 Briefmarkenbesitzer gehört ein fester Ausschnitt auf dem Gemälde. Zusammen ergeben die 1.500 „Puzzle-Stücke“ das Gesamtbild, das im Liechtensteinischen Landesmuseum ausgestellt wird. Beim Besuch vor Ort können Besitzerinnen und Besitzer eines NFT’s per QR-Code die genaue Position ihres Abschnitts auf dem physischen Gemälde lokalisieren.



© philatelie.li

Ebenso ansprechend ist die Aufmachung dieser Weltneuheit: Alle Käuferinnen und Käufer können sich über eine besondere NFT-Art-Edition in Form einer exklusiven physischen Box freuen. In Kombination mit der Krypto-Briefmarke und dem NFT, zeigt sich ein vielversprechendes Sammlerstück, das zugleich eine attraktive Wertanlage darstellt.

Die Zusammenarbeit mit der Philatelie Liechtenstein hat für Romero Britto auch sentimentale Gründe. Den „Art Ambassador“ hat sich ganz bewusst für die Zusammenarbeit mit der Philatelie entscheiden. In ärmsten Verhältnissen in Brasilien aufgewachsen, spürte er bereits als Kind eine enge Verbindung zu Briefmarken. Dank ihnen „reiste“ er in Gedanken auf ferne Kontinente und in abenteuerliche Länder. Auffällige Stilmerkmale seiner Kunstwerke sind die leuchtenden Farben und auffälligen Muster. Ein Ausdruck seiner Lebensfreude und seinem Grundsatz, Hoffnung und Glück zu verbreiten.

Fälschungssicherheit ist garantiert

Hinter jeder Briefmarke verbirgt sich eines von vier digitalen Sammelstücken mit unterschiedlichem Seltenheitswert. Sowohl die vier Sammelstücke als auch das NFT-Design sind von Romero Britto entworfen. Die Briefmarke und der NFT sind über eine identische Seriennummer miteinander verknüpft, wobei der gemeinsame Ursprung in der Blockchain hinterlegt ist. Die Briefmarke und der NFT können zusammenbleiben oder auch auf einer externen Plattform gehandelt werden. Der NFT basiert auf einem ERC 721 Standard und ist mit der Ethereum-Blockchain verknüpft.

Die NFT-Art-Edition erscheint in einer hochwertigen, handgefertigten Mappe und ist mit einer Goldfolienprägung veredelt. Sie enthält den Briefmarkenblock mit dem Bild als Stahlstich, dazu ein Echtheitszertifikat, einen nummerierten NFT mit dem digitalen Originalabbild des Gemäldes von Britto sowie eines von vier unterschiedlich seltenen digitalen Sammelstücken, die von Romero Britto zum Thema Freundschaft gestaltet wurden.