Indiens Aktienmarkt auf Rekordhoch – jetzt kommt die Offensive der US-Big Techs

Indiens Aktien sind mittlerweile so heiß, dass Indien jetzt den viertwertvollsten Aktienmarkt der Welt stellt hinter den USA, China und Japan. Der indische Benchmark-Index Sensex, der 30 große Unternehmen abbildet, ist in den vergangenen drei Monaten um zehn Prozent gestiegen, während der breiter gefasste Nifty 50-Index in dieser Zeit elf Prozent zugelegt hat. Beide Indizes erreichten am vergangenen Mittwoch Allzeithochs und haben sich weit besser entwickelt als ihre europäischen Konkurrenten. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum ebenfalls um zehn Prozent zugelegt.

Nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern und Fondsmanagern spiegelt der Anstieg der indischen Aktien die Stärke und das Potenzial der indischen Wirtschaft wider. So geht der Internationale Währungsfonds beispielsweise davon aus, dass Indien in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,9 Prozent alle großen Schwellen- und Industrieländer übertreffen werde.