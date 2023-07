JPMORGAN stuft Suse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Allein die Tatsache, dass es nach der Gewinnwarnung im Mai keine weiteren Abstriche an den Jahreszielen gegeben habe, sei angesichts der niedrigen Markterwartungen schon positiv, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Aussagen des Managements, wonach der Software-Spezialist bereits erste Schritte unternommen habe. Der Fokus auf der anschließenden Telefonkonferenz dürfte unter anderem darauf liegen, wie sicher die Mittelfristziele seien./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,35 % und einem Kurs von 10,64EUR gehandelt.



