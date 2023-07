Das erste Bild oben zeigt das QMAGT-System von Dias Geophysical , "ein hubschraubergestütztes Vermessungssystem, das das Magnetfeld auf robuste und detaillierte Weise misst", mit seinen SQUID-Sensoren, die in einem von der Supracon AG in Jena, Deutschland, entwickelten Flüssigheliumbad arbeiten. Das zweite Bild zeigt den nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets mit den interpretierten Lithium-Pegmatiten, die mit Linien aus weißen Punkten eingezeichnet sind, während das dritte Bild den südwestlichen Teil zeigt und die geochemischen Bodenergebnisse im Zusammenhang mit dem Pegmatit-Schwarm hervorhebt.

Heute verkündete Lake Winn Resources Corp. die endgültigen Ergebnisse eines Hightech-Geophysikprogramms, mit dem die LCT-Pegmatite (Lithium-Cäsium-Tantal) auf seinem Grundstück namens LNPG ("Little Nahanni Pegmatite Group") in den kanadischen Nordwest-Territorien offensichtlich erfolgreich kartiert wurden. Im vorherigen Rockstone-Report über Lake Winn im Januar wurde das LNPG-Projekt als "ein erwachender Riese" bezeichnet. Mit den nun vorliegenden geophysikalischen Ergebnissen sehen die skizzierten Pegmatite, die unter der Erdoberfläche verlaufen, in der Tat gigantisch aus, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise ein breiteres und längeres System miteinander verbundener Lithium-Pegmatite gibt als bisher angenommen.

Die bekannten Pegmatite bei LNPG, die an der Erdoberfläche zu Tage treten, wurden in der Vergangenheit mit Schlitzproben ("channel sampling") und Bohrungen erprobt, was zeigt, dass das System gut mineralisiert ist und hohe Lithiumgehalte aufweist. Das historische Bohrloch MAC06 stieß auf 17,96 m @ 1,03 % LiO2, während das historische Bohrloch MAC07 10,94 m @ 1,47 % LiO2 aus demselben Bohrstandort mit einer anderen Neigung durchteufte. Historische Schlitzproben bestätigten zahlreiche Pegmatit-Dykes als stark mineralisiert mit >1% LiO2 in Abschnitten von 1 bis 16,65 m.

Die geophysikalischen Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die identifizierten Anomalien mit den bekannten Pegmatiten übereinstimmen, was darauf hindeutet, dass sie mit zahlreichen größeren Anomalien verbunden sind, die zwischen 10 und 100 m breit sind und mit Unterbrechungen entlang des Streichens über bis zu 7 km verfolgt werden können.

Angesichts dieser beeindruckenden geophysikalischen Ergebnisse ist Lake Winn bestrebt, diese Anomalien so schnell wie möglich durch Bohrungen zu testen, und plant derzeit ein 3.000 m langes Bohrprogramm (bereits genehmigt), das Anfang August beginnen soll. Patrick Power, CEO von Lake Winn, kommentierte der heutigen News: "Wir sind mit dem Einsatz des relativ neuen QMAGT-Systems ein gewisses Risiko eingegangen, aber wie Sie sehen können, hat es sich bewährt und wird uns bei unserem bevorstehenden Bohrprogramm sehr helfen. Je mehr wir auf diesem Grundstück arbeiten, desto deutlicher wird, dass wir ein großes System von LCT-Pegmatit-Dykes haben. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die besten Zonen in diesem System, das sich über mehr als 7 km erstreckt, einzugrenzen. Unsere Vision ist es, ca. 100 Mio. Tonnen mit >1% LiO2 auf möglichst schnelle und kostengünstige Weise zu definieren. Die Arbeiten in diesem Sommer werden ein großer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Ziels sein."

Bevor nachstehend die vollständige Pressemitteilung von Lake Winn zitiert wird, soll darauf hingewiesen werden, dass der vorherige Rockstone-Report die nachstehende Abbildung ("Idealisiertes Pegmatit-System") enthielt, wobei betontg wurde, dass dies der wichtigste Aspekt zum Verständnis des Explorationsmodells von Lake Winn für das LNPG-Projekt sein sollte. Mit den heutigen geophysikalischen Ergebnissen hat sich das Modell möglicherweise dahingehend verschoben, dass einzelne Pegmatit-Dykes nahe der Erdoberfläche viel länger und breiter über das Grundstück verlaufen als bisher angenommen.



Vollbild / Querschnitt durch ein idealisiertes Pegmatitsystem mit interpretierten Erosionsstufen (Sektionen) des LNPG-Grundstücks im Vergleich mit der Greenbushes Lithium-Pegmatit-Lagerstätte in Westaustralien.

Die obige Abbildung zeigt das historisch interpretierte Erosionsniveau des LNPG-Grundstücks im Vergleich zur Greenbushes-Lagerstätte in Australien, der weltweit größten Hartgestein-Lithiummine in Bezug auf Reserven, Ressourcen, Produktion und Kapazität, die jährlich 1,95 Mio. Tonnen Lithium-Spodumen produziert (2019). Greenbushes ist dafür bekannt, dass sie das hochgradigste Lithium-Spodumen der Welt enthält. Der vorherige Rockstone-Report zeigte, dass die Lithiumgehalte, die bei den historischen Schlitzproben bei LNPG im Jahr 2016 nachgewiesen wurden, den durchschnittlichen Lithiumgehalten der Greenbushes-Lagerstätte von 1995 entsprechen.



Vollbild / Quelle / Eigentümer und Betreiber der Greenbushes-Mine ist Talison Lithium PLC (seit 2014 ein Joint Venture zwischen Tianqi Lithium Corp. und Albemarle Corp.), auf dessen Website Folgendes zu lesen ist: "Die Greenbushes-Pegmatite gehören zur Lithium-Caesium-Tantal-Familie... Der Pegmatit besteht aus einer großen Hauptzone, die über 3 km lang und bis zu 300 m breit ist, mit zahlreichen kleineren Pegmatit-Dykes und -Taschen ("pods"), die den Hauptkörper flankieren. Die Greenbushes-Pegmatite sind mineralogisch in einem linsenförmigen, ineinander greifenden Stil ("interfingering") entlang des Streichens und neigungsabwärts zoniert... Talison und seine Vorgängerunternehmen produzieren seit 1983 Lithium in den Greenbushes-Lithiumbetrieben und Greenbushes ist als das am längsten kontinuierlich betriebene Bergbaugebiet in Westaustralien bekannt. Der Zinnabbau begann im Greenbushes-Gebiet im Jahr 1888 und der Abbau von Tantal in den 1940er Jahren. Die erste Erschließung des Erzkörpers in Greenbushes begann 1983 und die erste Lithiumverarbeitungsanlage wurde 1985 in Betrieb genommen. Der Greenbushes-Pegmatit ist ein riesiger Pegmatit-Dyke aus dem Archaikum mit einer beträchtlichen Li-Sn-Ta-Mineralisation, der die Hälfte der weltweiten Tantalressourcen beherbergt. Die Greenbushes-Mine verfügt über geschätzte Ressourcen von 8,7 Mio. t LCE und Reserven von 6,8 Mio. t LCE. (Quelle)



Vollbild / Gesteinsproben der hochgradigen Lithiummineralisation, die auf dem LNPG-Grundstück zu Tage tritt. (Quelle: Technischer Report “Geology and Summary Report of the Little Nahanni Pegmatite Prospect”, 2017)

Lake Winns vollständige Pressemitteilung (freie Übersetzung) :

LEADING EDGE MAG SYSTEM, KARTIERT AUSGEDEHNTEN LITHIUMHALTIGEN PEGMATITISCHEN DYKE SCHWARM, LNPG PROJEKT, NWT

Highlights

• Die endgültigen Ergebnisse der ultrasensitiven Hi-tech-Volltensor-Magnetikuntersuchung liegen vor.

• Das System scheint die LCT-Pegmatit-Dykes erfolgreich zu kartieren, was zeigt, dass es möglicherweise ein breiteres und längeres System von anastomosierenden (miteinander verbundenen) Dykes gibt als bisher angenommen.

• Signaturen mit einer Breite von bis zu 100 m.

• Bohrungen und Schlitzproben ("channel samples") bestätigten mehrere >1% LiO2-Dykeabschnitte von über 1 m Breite mit gleichzeitig erhöhten Ta-, Sn- und Cs-Werten.

• Historische Bodenproben in einem stark bewaldeten Gebiet im südöstlichen Teil des Grundstücks ergaben übereinstimmende Li, Ta, Sn und Cs-Gehalte. Das QMAGT-System identifizierte eine große vertikale magnetische Gradientenanomalie (Alpha Prime), die mit der Bodenanomalie zusammenfällt.

• Das Bohrprogramm ist für August geplant und bereits genehmigt.

Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2023 - Lake Winn Resources Corp. ("Lake Winn" oder das "Unternehmen") (TSXV: LWR) (FSE: EE1A) freut sich bekanntzugeben, dass es die endgültigen verarbeiteten Daten des QMAGT-Systems von Dias Geophysical erhalten hat. Wir sind der Ansicht, dass das QMAGT-System den LCT-Pegmatit-Dyke-Schwarm erfolgreich kartiert hat. Anomalien, die mit den bekannten Dykes übereinstimmen, scheinen sich zu zahlreichen größeren Anomalien zusammenzuschließen, die zwischen 10 m und 100 m breit sind und mit Unterbrechungen entlang des Streichens über bis zu 7 km verfolgt werden können. Historische Bohrungen und Schlitzproben haben zahlreiche Abschnitte mit mineralisiertem Pegmatit mit einem LiO2-Gehalt von mehr als 1% in Abschnitten von 1 m bis 16,65 m nachgewiesen. Die QMAGT-Ergebnisse werden das bevorstehende Feldkartierungs- und Bohrprogramm erheblich unterstützen.

QMAGT-System

Das QMAGT-System ist ein hubschraubergestütztes magnetisches Vermessungssystem, das einen SQUID-Sensor (supraleitendes Quanteninterferenzgerät) verwendet, der den gesamten Gradiententensor des Erdmagnetfelds misst. Die SQUID-Sensoren wurden von der Supracon AG in Jena, Deutschland, entwickelt. Die Sensoren arbeiten in einem flüssigen Heliumbad und messen das Magnetfeld mit hoher Empfindlichkeit. Die Vermessung war aufgrund des Wetters und der Topografie nicht ganz unproblematisch. So verlor das System in den steilen Tälern der Kare ("cirque valleys") (die von jedem System nur schwer erfasst werden können) und beim letzten Flug, als der Heliumvorrat zur Neige ging, an Empfindlichkeit. Andernorts lieferte das System zahlreiche Vektorprodukte von ausgezeichneter Qualität. Diese werden an Berater weitergegeben, um die magnetischen Quellen in 3-D zu modellieren, eine Aufgabe, für die die Vektordaten gut geeignet sind. In dieser Pressemitteilung werden wir uns auf den Bzz-Datenkanal konzentrieren, der den vertikalen magnetischen Gradienten abbildet.

Ergebnisse und Interpretation des vertikalen Gradienten

Abbildung 1 zeigt eine farbige Rasterkarte des Bzz-Datenkanals aus der Untersuchung. Das linke Bild ist so eingefärbt, dass die Zonen mit hohem Gradienten die "heißen" roten Farben sind, das rechte Bild ist durch Umkehrung der Palette so eingefärbt, dass die Zonen mit geringem Gradienten die "heißen" roten Farben sind. Derzeit geht man davon aus, dass die LCT-Pegmatite eine sehr geringe magnetische Reaktion aufweisen, so dass sie die Zonen mit geringem Gradienten sind, während sich bei der Intrusion in die umliegenden Sandsteine ein Hornfels gebildet hat, der die hohen vertikalen Gradienten verursacht. Die roten Farben im rechten Bild von Abbildung 1 lassen vermuten, dass die LCT-Pegmatit-Gänge direkt kartiert wurden. Das ist ein spannendes Ergebnis. Andere Vektoren wie Bxy (nicht gezeigt) unterstützen diese Interpretation mit übereinstimmenden Anomalien, die mit den Rottönen im umgekehrten Farbbild für Bzz übereinstimmen. Die Ergebnisse zeigen einen dichten Schwarm von Pegmatiten, der sich in der Nähe der nördlichen Bohrlöcher über mehrere Dutzend Meter erstreckt. Bohrloch MAC06 stieß auf 17,96 m LCT-Pegmatit mit einem Gehalt von 1,03% LiO2 und Bohrloch MAC07, das von derselben Stelle aus mit einer Neigung von 60° gebohrt wurde, stieß auf 10,94 m LCT-Pegmatit mit einem Gehalt von 1,47% LiO2 (Abbildung 2). In Abbildung 1 ist eine starke LCT-Pegmatit-Antwort zu sehen, die halbkontinuierlich über das gesamte Grundstück verläuft und sich über viele Kilometer hinweg auf etwa 100 m erstreckt. Eine nähere Betrachtung der nahegelegenen historischen Bohrlochs lässt vermuten, dass in der Nähe, aber oberhalb dieses Ziels gebohrt wurde. Eine der ersten Aufgaben unserer Feldteams in diesem Sommer wird darin bestehen, diese Anomalien am Boden zu überprüfen.



Vollbild (links) / Vollbild (rechts)

Abbildung 1: (Linkes Bild) Bzz (gemessener vertikaler Gradient), geflogen über dem mittleren Teil des LNPG-Projekts in den NWT nahe der Grenze zu Yukon. Die weißen Punkte sind die historischen Bohrlöcher und ihre Spuren. Die langen, linearen, "roten" Reaktionen (hoher vertikaler Gradient) werden als Hornfels (hitzeveränderte Sedimente) interpretiert, die sich auf beiden Seiten der Pegmatit-Gänge befinden, die als "blaue" Zonen mit geringerem vertikalen Gradienten kartiert sind. (Rechtes Bild) Dasselbe Bzz-Datenbild mit umgekehrtem Farbsystem, um die interpretierten Pegmatit-Gänge als "rote" Zonen hervorzuheben, was die Interpretation erleichtert.

Abbildung 2 zeigt den nördlichen Teil des untersuchten Gebiets um die Bohrlöcher MAC 06 und 07 mit dem umgekehrt gefärbten Bild aus Abbildung 1 (rechtes Bild) und überlagert von topografischen Konturen. Aus den Konturen ist ersichtlich, dass der Hubschrauber dort, wo sich tiefe Täler mit einer Tiefe von mehreren hundert Metern befinden, nicht in der Lage war, das Gelände zu überfliegen und ihm zu folgen, wodurch der Abstand zwischen Boden und Sensor größer wurde und das Bild mit weniger Details "verwaschen" wurde. Die interpretierten LCT-Pegmatit-Gänge wurden mit Linien aus weißen Punkten nachgezeichnet. Sie scheinen durch die Kare-Täler abgeschnitten zu werden, aber wir wissen aus Aufschlüssen/Ausbissen ("outcrop"), dass sie in den Felswänden der Kare fortbestehen. Die scheinbare Unterbrechung ist auf den Verlust der Empfindlichkeit aufgrund der Höhe über dem Boden zurückzuführen. Das Signal nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Auf dem oberen Plateau ist ein Schwarm anastomosierender (miteinander verbundener) Dykes zu erkennen, einschließlich des Dykes, der von MAC 06 und 07 beprobt wurde. Im Rahmen des Sommerfeldprogramms sollen die Abschnitte in diesen Bohrlöchern mit Hilfe von 50-Meter-Schritten erweitert werden. Diese magnetischen Daten werden bei der Lokalisierung dieser Bohrlöcher helfen.



Vollbild

Abbildung 2: Eine vergrößerte Ansicht des NW-Teils des Grundstücks mit den Bzz-Daten, umgekehrte Farben, mit 5 m langen topografischen Konturen. Die roten Linien stellen vermutlich die LCT Pegmatit-Gänge dar. Beachten Sie den Schwarm in der Nähe der historischen Bohrlöcher MAC06 und MAC07, wobei diese Bohrlöcher nur einen Dyke im Schwarm erproben. Die Highlights der Schlitzproben sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

In der Vergangenheit beprobten die Feldteams die freiliegenden Pegmatitaufschlüsse in den Wänden der Klippen, die die Kare definieren. In Tabelle 1 sind die Schlitzproben aus den verschiedenen beprobten Felswänden aufgeführt. Die kleinen Dykes, die in Tabelle 1 beprobt wurden, können aufgrund ihrer geringen Breite in den magnetischen Daten nicht aufgelöst werden; nur die größeren Dykes und die kombinierten Schwärme sind sichtbar. Die Standorte sind in Abbildung 2 dargestellt. Der Dyke-Shwarm scheint sich in den magnetischen Daten nach Süden hin fortzusetzen, vorbei an Cirque 6 in einem unerforschten Teil des Grundstücks. Abbildung 2 zeigt auch eine 80 m bis 100 m breite magnetische Signatur, die den gesamten Datensatz über mehrere Kilometer durchzieht. Diese Anomalie wurde als Alpha Prime bezeichnet. Es sind mehrere Erkundungsbohrungen geplant, um diese in diesem Sommer zu testen.



Vollbild

Übereinstimmung der Bodenproben 2006-2007 mit dem südlichen Pegmatit-Gang Alpha Prime

Das Konzept, dass der Alpha Prime-Dyke Teil des LCT-Pegmatitschwarms ist, wird durch Bodenproben unterstützt, die 2006 und 2007 im südlichen Teil des Grundstücks entnommen wurden. Bei diesen Bodenuntersuchungen wurden 2 Untersuchungsmethoden angewandt, eine mit Aqua Regia für einen ausgewählten Aufschluss und eine mit einem viersäurigen Beinahe-Gesamtaufschluss. Lithium wurde nur in dem nahezu vollständigen Aufschluss untersucht. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse dieser Arbeit. Die Spur von Alpha Prime weist eine starke (rote Kreise) > 127 ppm Li-in-Soil-Anomalie auf.

Vollbild

Abbildung 3: Südwestlicher Teil der QMAGT-Untersuchung, die Farben wurden geändert (zu Pastellviolett), um die geochemischen Bodenergebnisse im Zusammenhang mit dem Pegmatitschwarm hervorzuheben. Die Signatur des Alpha-Prime-Gesteins ist in der Abbildung hervorgehoben und benannt. Jeder Punkt steht für eine Bodenprobenstelle. Die Punkte wurden nach den Li ppm-Ergebnissen eingefärbt, wie in der Legende angegeben.

Bodenproben scheinen in dieser Umgebung ein effektives Instrument zu sein, und es gibt Pläne, dieses Bodenraster in wichtigen Bereichen von Interesse zu erweitern, um Alpha Prime zu verfolgen und die Dyke-Schwärme auf dem Plateau in der Nähe der Cirques 3 bis 6 zu definieren.

Patrick Power, CEO von Lake Winn Resources Ltd, sagte: "Wir sind mit dem Einsatz des relativ neuen QMAGT-Systems ein gewisses Risiko eingegangen, aber wie Sie sehen können, hat es sich bewährt und wird uns bei unserem bevorstehenden Bohrprogramm sehr helfen. Je mehr wir auf diesem Grundstück arbeiten, desto deutlicher wird, dass wir ein großes System von LCT-Pegmatit-Dykes haben. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die besten Zonen in diesem System, das sich über mehr als 7 Kilometer erstreckt, einzugrenzen. Unsere Vision ist es, ca. 100 Mio. Tonnen mit >1% LiO2 auf möglichst schnelle und kostengünstige Weise zu definieren. Die Arbeit dieses Sommers wird ein großer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Ziels sein."

Lake Winn befindet sich derzeit in der Planung mit unseren Beratern, Archer, Cathro & Associates (1981) Ltd., um den Umfang, den Preis und die Planung eines 3.000 m langen Bohrprogramms festzulegen, das Anfang August beginnen soll.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Heather Burrell, P.Geo., einer leitenden Geologin bei Archer, Cathro & Associates (1981) Ltd. und einer Qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Lake Winn

Lake Winn Resources Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekts Little Nahanni "(LNLP") konzentriert, das sich in den westlichen Northwest Territories nahe der Grenze zu Yukon befindet. Das Projekt erstreckt sich über 7.080 Hektar, die einen 7 km langen und bis zu 500 m breiten Lithium-, Tantal- und Zinn-Pegmatit-Dyke-Schwarm umfassen. Historische Bohrungen und Schlitzproben auf dem Projekt bestätigen das Vorkommen von beträchtlichem Lithium, Tantal, Zinn und Cäsium.

Im Namen des Board of Directors von Lake Winn Resources Corp.

Patrick Power

CEO und Direktor

Lake Winn Resources Corp.

Telefon: (604) 218-8772

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



Vollbild / Quelle / Das LNPG-Grundstück befindet sich 30 km nordwestlich der Cantung Tungsten Mine, die von 1962 bis 1986, dann wieder von 2002 bis 2003 und ab 2005 betrieben wurde. Die Produktion wurde von Oktober 2009 bis Oktober 2010 eingestellt. Der Eigentümer der Mine, North American Tungsten Corp., ging 2015 in Konkurs und die Mine wurde im Oktober desselben Jahres geschlossen. Die kanadische Bundesregierung ist nun Eigentümerin der Mine. Seit 2017 ist die Mine geschlossen, wobei die Möglichkeit besteht, dass sie zur Aufbereitung eines nahe gelegenen Lithiumvorkommens geöffnet wird.

Der Howard‘s Pass Distrikt ist einer der größten unerschlossenen Zn-Pb-Bezirke der Welt. In den inneren Kordilleren im Nordwesten Kanadas erstreckt sich das Zn-Pb-Gebiet Howard´s Pass über mehr als 40 km und besteht aus 15 derzeit nicht-erschlossenen Erzkörpern. Diese Zn-Pb-Lagerstätten befinden sich in Schichten des Selwyn-Beckens und wurden als sedimentärer exhalativer (SEDEX) Typ klassifiziert. Insgesamt enthalten sie mehr als 154 Mio. t "Indicated"-Ressourcen und 237 Mio. t "Inferred"-Ressourcen. Der Howard’s Pass Distrikt der sedimentären exhalativen (SEDEX) Zn-Pb-Lagerstätten umfasst 14 Zn-Pb-Lagerstätten, die geschätzte 400,7 Mio. t Sulfidmineralisation mit einem Gehalt von 4,5% Zn und 1,5% Pb enthalten. Der Howard´s Pass Distrikt befindet sich innerhalb des Selwyn-Beckens, einer metallogenen Provinz, die in erster Linie für ihre erstklassigen Zn-Pb (±Ag ± Ba)-Lagerstätten in Sedimentgestein bekannt ist.

