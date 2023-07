Goldpreis & Edelmetalle: Neubewerung voraus? | Egon von Greyerz

In diesem Video diskutieren wir den neuesten Artikel von Egon von Greyerz, dem Gründer von GoldSwitzerland.com, in dem er die bevorstehende Umwertung von Gold und Edelmetallen, geopolitische Verschiebungen und potenzielle Anlagestrategien in Zeiten des Wandels erläutert. Bitte beachten Sie, dass die hier präsentierten Ansichten die des Autors sind und nicht unbedingt unsere Meinung widerspiegeln.