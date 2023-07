Weiterhin DAX-Momentum auf Unterseite zu erwarten

Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Nach dem dramatischen Donnerstag, der im DAX die Unterstützung bei 15.700 zum Brechen brachte und damit ein Verkaufssignal auslöste, mussten sich die Marktteilnehmer:innen erst einmal sortieren. Wir stellten dies wie folgt in der Morgenanalyse am 07.07.2023 dar:

Ein erster Stabilisierungsversuch fand direkt zur Eröffnung statt. Doch weitere Orders, die durch den Schlusskurs am Donnerstag unter der Range und unter dem Support von 15.700 Punkten Einzug hielten, führten zunächst zur Fortsetzung dieser Bewegung. Dennoch gelang innerhalb des Livetrading am Morgen die Umsetzung eines Setups, was auf eine Gegenbewegung ausgerichtet war. Dies sah wie folgt aus:

Es war das gleiche Setup, wie auch schon am Donnerstag (Rückblick) und funktioniert vor allem in starken Trendphasen immer wieder sehr gut:

Im weiteren Verlauf kam es zu neuen Tiefs, aber auch einer deutlicheren Erholung. Der Index schaffte es sogar, die 15.600 zu überspringen und den Tag im Plus abzuschliessen. Maßgeblich dafür waren schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt, die einen härteren Kurs der US-Notenbank FED etwas abschwächen könnten.

Die NFP-Daten habe ich Dir hier im Detail dargestellt:

Damit konnten sich die US-Börsen recht gut halten und in Summe der Wochenentwicklung deutlich besser als der DAX abschneiden:

Im DAX galt das Plus vom Freitag als eine Art Lichtblick. Ist dies schon das Ende der Korrektur? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zuvor gilt der Blick den Daten der Börse Frankfurt:

Wie skizziert sich das große Chartbild?

DAX-Ausblick und Big Picture

Das Plus vom Freitag folgte auf vier Minustage, die damit den Julistart deutlich in den negativen Bereich brachten:

Vor allem der Schlusskurs unter 15.700 Punkten an zwei Handelstagen der Woche hat gezeigt, dass dies nicht wie Ende Mai eine "Eintagsfliege" ist, sondern daraus übergeordnet nun ein Verkaufssignal entstanden ist. So zeigt das Big Picture hier weiteres Abwärtspotenzial auf:

Auf diese negative Woche kann natürlich jederzeit eine Erholung folgen. Nachhaltig wird diese aber erst ausfallen, wenn der Index seine Abwärtstrendlinie bricht oder zumindest seitwärts aus dieser Bewegung auslaufen kann:

Konkret mache ich dies an der 15.700 fest, die seit April als Unterstützung diente. In der Freitags-Nachbörse erreichten wir den Bereich fast, was jedoch dann nur als Pullback interpretiert werden kann. Erst ein Schlusskurs über der 15.700 hellt das Chartbild wieder auf. Bis dahin bleibt es eine Gegenbewegung im intakten Abwärtstrend:

Was steht an Impulsen für die Börse in der neuen Woche an?

Wichtige Termine ab dem 10.07.2023

Die Woche startet noch recht ruhig und hat am Dienstag dann das Verbrauchervertrauen aus Deutschland und den ZEW Index auf der Agenda.

Im weiteren Wochenverlauf folgen das Beige Book aus den USA und die US-Erzeugerpreise. Auf diese Termine gehen wir dann an den einzelnen Handelstagen näher ein.

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier für Montag und Dienstag mit den Prognosen dazu:

Bei den Quartalszahlen sind nur noch wenige Termine im aktuellen Quartal zu beachten. Denn ab Freitag startet die Berichtssaison für das neue Quartals, traditionell mit den US-Banken Citi, JP Morgan Chase und Wells Fargo. Alle Termine der Woche sind noch einmal hier verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

