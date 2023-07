Goldpreis-Schock: BRICs wollen Gold-Währung ab August!

Es ist heute das heiße Thema für alle, die aktuell Gold kaufen und verkaufen: Die BRICs mit Russland, Brasilien und insgesamt 41 Staaten, die beitreten möchten, könnten auf dem BRICs-Gipfel in Johannesburg, Südafrika, am 22. August eine goldgedeckte gemeinsame Währung ankündigen. Was der Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen in China mit dem Thema zu tun haben könnte und wie der Goldpreis in Dollar und Euro darauf bisher reagiert erfahren Sie im Video mit Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets.