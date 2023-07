Goldman hebt Heineken auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 118 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Heineken von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97 auf 118 Euro angehoben. Gegenwind für den Bierbrauer gebe es derzeit in den Absatzregionen Vietnam, Nigeria und Südafrika, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem kämpften die Niederländer mit Kosteninflation. Ab dem kommenden Jahr gebe es aber Aufwärtspotenzial für die Profitabilität. Angesichts der jüngsten Kursschwäche sei die Relation von Chancen zu Risiken bei den Aktien attraktiv./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 21:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Heineken Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 97,98EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 118 Euro