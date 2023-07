DAX-Richtungswechsel komplett vollzogen

In der letzten Tagesanalyse am Mittwochmorgen (Sprungmarke) wurde das Big Picture noch einmal grundlegend verändert, denn alle Kurse unter 15.700 entpuppten sich als eine Bärenfalle (Rückblick):

Vor allem die Verbraucherpreisdaten aus den USA gaben dem Markt noch einmal Auftrieb. Hier war ein weiteren Abflauen der Inflation zu beobachten, was widerum der FED signalisieren könnte, die letzte Zinsanhebung im Juli umzusetzen. So sehen die US-Verbraucherpreise im Zeitablauf aus:

Im Nasdaq und im Dow Jones gab es neue Jahreshochs. Entsprechend stark reagierte auch der DAX und vollzog einen deutlichen Sprung über das 16.000er-Level. Damit wurde auch der letzte optische Abwärtstrend beendet, den man ab dem Allzeithoch im Chartbild einzeichnen konnte:

Ab dem Monatstief umfasste das Reversal nun über 700 Punkte und zeigt auf, wie dynamisch die Reaktion auf einen "Fehlausbruch" unterhalb der 15.700 Punkte-Schwelle verlaufen kann. Damit ist der Kalendermonat zwar noch nicht ganz im positiven Bereich, doch ein starker Gegensatz zur Vorwoche zu sehen:

Positive für den Trendhandel ist hierbei, dass es wieder mehrere aufeinanderfolgende Tage in die gleiche Handelsrichtung gab.

Auf die kurzfristige Ebene und das Livetrading dazu wechsle ich gern wieder per Trading-Webinar in der KW30:

Wie ist das Big Picture und das kurzfristige Zeitfenster zu interpretieren?

Internationales Ranking und Trading-Ausblick

Mit mehr als 3 Prozent Wochenplus rangiert der DAX genau in der Mitte der internationalen Notierungen:

Das Big Picture könnte im DAX nach dieser Woche nun erneut Schwäche aufzeigen. Das Verlaufshoch von Ende Juni ist nicht ganz erreicht worden. Hier gab es zum Monatsstart bereits einen Rücklauf, welcher erneut bis 16.020 einzuplanen ist:

Hält diese Marke nicht, sind auch Kurse bis 15.900 und darunter wieder an der 15.700 denkbar.

Auf der Oberseite gilt das Überschreiten der 16.200 als technisches Signal, die 16.300 und darüber dann auch das Allzeithoch anzulaufen. Impulse dafür sollten sich mit den Erzeugerpreisen und weiteren Daten der US-Quartalssaison herausstellen. Auf diese Termine gehen wir nun noch einmal ausführlicher in der Wochenvorbereitung ein.

Wirtschaftstermine und Quartalszahlen für die KW29

Der Monat startet ruhig und hat den New York Empire State Produktionsindex auf der Agenda.

Dienstag folgen die Einzelhandelsumsätze aus den USA und Mittwoch die Verbraucherpreise der Eurozone.

Am Donnerstag darf man auf das EU-Verbrauchervertrauen gespannt sein.

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier zusammen mit den Prognosen:

Bei den Quartalszahlen nehmen die Firmen nun richtig Fahrt auf. Vor allem Tesla, Netflix oder ASML werden mit Spannung erwartet. Alle wichtigen Termine der neuen Woche sind hier verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

