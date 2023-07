Diese könnten von den beiden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche ausgehen. Die geldpolitischen Beschlüsse und Aussagen auf den Pressekonferenzen sind durchaus in der Lage, den entscheidenden Ausschlag in die eine oder andere Richtung zu geben.

In der Zwischenzeit ist ein Rückgang zurück auf die technische Unterstützung bei 15.711 Punkten denkbar. Dort ist der DAX am Anfang Juli nach unten durchgerutscht, wenngleich ohne Folgen. Der darauffolgende Anstieg kam für viele unerwartet, brachte 730 Punkte an Gewinnen, aber keine neuen Perspektiven.