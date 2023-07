STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN UL3AZL) Die Meta Platforms-Aktie kennt seit ihrem Tief im November bei 88 US-Dollar nur eine Richtung - nach oben. Zuletzt sorgte der erfolgreiche Start des Kurznachrichtendienstes Threads für weitere Kurssprünge. Mittlerweile kosten die Papiere des Facebook-Konzerns 312 US-Dollar. Aktuell hebt das Analysehaus Jefferies sein Kursziel auf 360 US-Dollar an. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Meta ist heute bei den Anlegern gefragt. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer (WKN UK9UZV)

Die Bayer-Aktie bleibt weiter im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. Nach ihrem Zwischensprint und einem Kursplus von 5% in den letzten Handelstagen geht es für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns heute um 0,4% auf 51,18 Euro nach unten. Derivateanleger nutzen den kleinen Rücksetzer und greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Bayer zu. 3. Knock-out-Call auf BAE Systems (WKN MD3G1H)

Der britische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern BAE Systems testete erfolgreich seine Solardrohne Phasa-35. Dabei stieg die Überwachungsdrohne bis in die Stratosphäre in 20km Höhe. Laut BAE Systems soll die Drohne als günstige Alternative zu Satelliten vor allem lange Überwachungs-, Kommunikations- und Sicherheitsmissionen erfüllen. Die BAE-Aktie kann heute um 0,94% auf 9,27 GBP zulegen. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf das Rüstungsunternehmen gekauft.

Euwax Sentiment Index

Gute Vorgaben aus den USA halfen dem DAX im Vormittagshandel zunächst auf die Sprünge. Zu Handelsbeginn geht es bis auf 16.240 Punkte hoch. Die Freude hält aber nur kurz, bis zum Mittag gibt das deutsche Aktienbarometer seine Gewinne fast vollständig wieder ab. Aktuell steht ein Plus von 0,1% bei 16.140 Punkten auf der Kurstafel. Die Anleger positionieren sich derzeit neutral und lassen den Euwax Sentiment mit +5 Punkten nahe der Null-Linie notieren.

Börse Stuttgart auf Youtube

