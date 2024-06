Die Übernahme, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen wird, erfordert noch die Zustimmung der Regulierungsbehörden. Mit diesem Schritt tritt Robinhood in direkten Wettbewerb mit Branchengrößen wie Binance und Coinbase . Bitstamp ist eigenen Angaben zufolge die älteste aktive Kryptobörse der Welt und wurde im Jahr 2011 gegründet. Das Unternehmen verfügt vor allem in Europa und Asien über eine starke Marktposition.

Robinhood Markets hat angekündigt, die europäische Kryptobörse Bitstamp für etwa 200 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Dieser Schritt markiert die größte Akquisition von Robinhood und eine entscheidende Expansion in die Kryptowährungsbranche. Die Aktie von Robinhood verzeichnete daraufhin einen Anstieg um bis zu 7,8 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2021.

"Wir stehen noch am Anfang in der EU und freuen uns darauf, unsere Expansion dort und darüber hinaus fortzusetzen", erklärte Johann Kerbrat, Vice President und General Manager von Robinhood Crypto. "Die Übernahme von Bitstamp wird unsere globale Expansion beschleunigen" und stelle "einen bedeutenden Schritt im Wachstum unseres Krypto-Geschäft" dar, fügte er hinzu.

Der Aktienkurs von Robinhood schnellte am Donnerstag in New York um 6,5 Prozent hoch und notiert vorbörslich weitere 2,8 Prozent fester. Seit Jahresbeginn haben die Titel bereits knapp 86 Prozent gewonnen, nicht zuletzt dank der Bitcoin-Rallye.

Die Transaktion kommt zu einer Zeit, in der Robinhoods Krypto-Geschäft rasch wächst, während die Firma gleichzeitig mit regulatorischen Herausforderungen in den Vereinigten Staaten konfrontiert ist. Das Unternehmen hat erst kürzlich eine sogenannte Wells-Mitteilung von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erhalten, was darauf hindeutet, dass rechtliche Probleme drohen könnten. Dies betrifft den Handel mit Tokens auf seiner Plattform, die die SEC als Wertpapiere einstufen möchte.

Robinhood plant, auch weiterhin mit den Regulierungsbehörden zu kommunizieren, während es seine Krypto-Pläne vorantreibt. Die Übernahme soll der Firma nicht nur helfen, die internationale Präsenz zu vergrößern, sondern auch institutionelle Kunden anzuziehen.

Das Engagement von Robinhood im Kryptosektor und die Erweiterung der Geschäftstätigkeit könnten dem Unternehmen helfen, sich als vollwertiger Finanzdienstleister zu etablieren. Mit seinem Fokus auf "profitables Wachstum" scheint Robinhood gut positioniert, um von der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen zu profitieren.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion