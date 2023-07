Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de: „Human Rights Watch: Tunesien misshandelt Migranten schwer“. Hums Rights Watch berichtet von „Schlägen, übermäßiger Gewaltanwendung, einigen Fällen von Folter, willkürlichen Verhaftungen auf See, Zwangsräumungen und Diebstahl von Geld und persönlichen Gegenständen“. Der tunesische Präsident Kais Saied bezeichnet die Flüchtlinge als „kriminelle Verschwörung“. „Libysche Grenzschützer hatten nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag Dutzende erschöpfte und dehydrierte Menschen aus dem Wüsten-Grenzgebiet gerettet“.Handelsblatt: „Flüchtlingsabkommen mit Tunesien. Ein Vorbild für ganz Nordafrika“.Kommentar. Der Zusammenbruch der „Refugees Welcome“-Ideologie führt zur von der EU bezahlten tödlichen Brutalität gegen die Eingeladenen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar stabil (aktueller Preis 56.774 Euro/kg, Vortag 56.652 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 25,09 $/oz, Vortag 24,95 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 970 $/oz, Vortag 981 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.268 $/oz, Vortag 1.286 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 79,43 $/barrel, Vortag 79,64 $/barrel).