Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 21.07.2023

Kursziel: EUR 29,50 (bislang: EUR 32,70)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Peter Hasler



Gewinnwarnung wegen Einmaleffekten



Die Anpassung der Unternehmens-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023e ist nach unserer Einschätzung zum überwiegenden Teil auf Einmalaufwendungen aus der Omnova-Übernahme (inklusive Kaufpreisallokation) zurückzuführen. Die Aufwendungen für die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen angesichts des anhaltend schwachen Konjunkturumfelds sind aus unserer Sicht dagegen von nachrangiger Bedeutung; sie werden nur das zweite Halbjahr 2023e belasten und haben nach Unternehmensangaben ebenfalls Einmalcharakter. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE, nehmen aber unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel aufgrund unserer leicht abgesenkten Ertragserwartungen auf EUR 29,50 von bislang EUR 32,70 zurück.



Im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum ersten Halbjahr 2023 hat Surteco eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Verantwortlich sind nach unserer Einschätzung zum überwiegenden Teil Einmaleffekte aus der Übernahme und Integration (inklusive Kaufpreisallokation) der

Omnova-Geschäftsbereiche, zum geringeren Teil

Restrukturierungsaufwendungen, die aufgrund eines anhaltend "schwierigen Marktumfelds" in Europa und Nordamerika erforderlich werden und die bisher eingeleiteten Gegenmaßnahmen des Unternehmens übersteigen. Während erstere bereits im ersten Halbjahr verbucht sein dürften, werden letztere erst (und auch nur) das zweite Halbjahr belasten. Nach Anpassung der Guidance 2023e erwartet das Management nun ein EBIT zwischen EUR 20 und 30 Mio. Adjustiert um Akquisitions- und Integrationskosten, die Kaufpreisallokation aus dem Erwerb der Omnova Geschäftsbereiche und die angekündigten Restrukturierungsaufwendungen rechnet Surteco dagegen unverändert mit der ursprünglich vorgelegten EBIT-Bandbreite zwischen EUR 45 und 55 Mio. Dass sich die Umsatz- und Ertragslage normalisieren sollte, belegt aus unserer Sicht auch die Mittelfrist-Guidance des Vorstands, die für die Jahre ab 2024e nachhaltig ein EBITDA von mehr als EUR 110 Mio. und ein EBIT von über EUR 60 Mio. vor Sondereffekten in Aussicht stellt.



Bei vorläufigen Umsätzen von EUR 428 Mio. (H1/2022: EUR 415 Mio., +3,5% YoY) kam es im ersten Halbjahr 2023 ergebnisseitig zu einem deutlichen Rückgang auf EUR 7,6 Mio. (H1/2022: EUR 33,5 Mio.). Die EBIT-Marge belief sich damit auf 1,8% (H1/2022: 7,9%). Details zur Segmententwicklung wurden nicht genannt, die bislang veröffentlichten Zahlen zu den Baugenehmigungen lassen aus unserer Sicht aber vor allem eine konjunkturbedingt schwächere Nachfrage in den Segmenten Surfaces und Edgebands vermuten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27397.pdf



