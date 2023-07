12.07.2023 -

Marktupdate

Die Aktienmärkte legten im Juni wieder zu und können damit auf ein starkes erstes Halbjahr zurückblicken. Das Wirtschaftswachstum bleibt resilient, die Inflation fällt langsam zurück und die Indizes werden von den großen Technologiekonzernen nach oben getrieben. Die Zentralbanken geben sich verbal weiter restriktiv, der Markt hat sich aber scheinbar mit dem Konzept „a bit higher for a bit longer" also höhere Zinsen für eine etwas längere Zeit" - arrangiert

Trotz der Rallye der letzten Wochen bleibt der Aktienmarkt damit insgesamt gut unterstützt, immer wieder findet eine Rotation zu neuen Segmenten statt. So konnten im Juni die Nachzügler aus den Value Branchen Energie, Finanzen und Industrie gut zulegen und die Kursgewinne von Technologie & Co. auf eine breitere Basis stellen. Dazu zählten auch Unternehmen, die von einer Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit profitieren - wie beispielsweise der Kapitalmarktdienstleister Moody's, die Baumarktkette Lowe's oder das Kreditkartenunternehmen Mastercard. Lediglich die defensiven Branchen Gesundheit, Konsum und Versorger hinkten hinterher, seit Jahresbeginn haben sie sich nur seitwärts bewegt. Bei den Anleihen stiegen die Zinsen vor allem bei den kürzeren Laufzeiten leicht an, Unternehmensanleihen hielten sich aber stabil und können auch ein solides Plus im ersten Halbjahr vorweisen

In der Gesamtschau entwickelte sich das erste Halbjahr 2023 entschieden anders als das Jahr 2022. Die ausbleibende schwere Rezession und die Stabilisierung der Preisniveaus und Zinsen haben eine Aufholjagd in vielen Marktsegmenten ausgelöst. Nach dieser Normalisierung dürfte sich der Blick nun zunehmend auf die Details der Wirtschaftsentwicklung und hier vor allem auf die weiteren Unternehmensergebnisse richten.

Margenentwicklung, Kreditvergabe, Konsumverhalten und Einfluss der Kl-Euphorie sind oft genannte Themen. Gegenwind könnte dabei wieder von der Zinsfront entstehen, wenn aufgrund der aus- bleibenden (schweren) Rezession die Zinsniveaus wieder leicht ansteigen. Eine Konsolidierung der Aktienkursgewinne der vergangenen Monate wäre durchaus wünschenswert und würde eine gute Basis für eine positive Entwicklung im zweiten Halbjahr bilden.



