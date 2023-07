ASML (NL0010273215) meldete am 19.7.23 zum abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 4,93 Euro pro Aktie (Vorjahresquartal: 3,54 Euro). Der Auftragseingang des Weltmarktführers für Lithografie-Systeme für die Halbleiterindustrie stieg um 20 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro, besonders stark war die Nachfrage aus China. Zudem profitiert ASML vom 2022 verabschiedeten US Chips and Science Act zur zum Erhalt der Technologieführerschaft und -unabhängigkeit. Das Management erwartet bis Ultimo 2023 nun ein höheres Umsatzwachstum von 30 Prozent (vorige Schätzung: +25 Prozent). Wer aktuell – gut 20 Prozent unter Allzeithoch – defensiv einsteigen will, findet interessante Renditen bei Zertifikaten.

Discount-Strategie mit 10,2 Prozent Puffer (Dezember)